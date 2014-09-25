احتراق منزلين دون اصابات بشرية بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج من مركز شرطة المراغة بنشوب حريق بناحية باصونة – إنتقل مأمور وضباط المركز وضباط وقوات إدارة الحماية المدنية تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك محمد أحمد بغدادي سن 63 بالمعاش .

وأمتد لمنزل مجاور ملك سيد محمد أحمد بغدادي سن 23 حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي [ نجل الأول ] لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وإنحصرت التلفيات فـي نفوق عدد “3″ رأس ماشية ودابة وأحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من أفلاق النخيل والبوص .

ويرجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ونفيا الشبهة الجنائية أخطــــرت الأدلـــة الجنائيــــــة للمعاينــة الفنيــة