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قاضي مذبحة بورسعيد عاين الملعب و المدرجات و مكان وفاة مشجعي الاهلي

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قاضي مذبحة بورسعيد عاين الملعب و المدرجات و مكان وفاة مشجعي الاهلي قاضي مذبحة بورسعيد عاين الملعب و المدرجات و مكان وفاة مشجعي الاهلي

أرشيفية

عاين المستشار محمد الشربيني قاضي قضية مذبحة بورسعيد الاولي علي خلفية 72 مشجعًا من النادي الاعلي في اول فبراير 21012 مدرجات المبارة و عاين باب الخروج الذي لقي فيه المشجعين مصرعهم كما عاين المدرجات و الابواب و المقصورة الرئسية . و رافقه في الجولة قوة من الشرطة و محاميي المحكوم عليهم . كما عاين فنار بورسعيد.

و كان القاضي قد جاء الي استاد بورسعيد في نفس توقيت بدء المباراة و تم اضاءة الاستاد بالاضواء و فشلت محاولات اضاءة اللوحة الالكترونية لعدم تشغيلها منذ احداث اللقاء . و قال اشرف العزبي المحامي ان المستشار محمد الشربيني عاين اضواء فنار بورسعيد و تأكد له عدم وجودها في مدرجات الاخلي اطلاقا و أضاف نيازي المحامي ان اطفاء الاضواء يكشف ان لا اح يستطيع ان يحدد منقام بالاعتداء علي جماهير الاهلي , و استمرت المعاينة ما يقرب من ساعة و نصف و لم يترك القاضيي اي جزء في الملعب الا و عاينة . كما عاين الابواب الرئيسية .

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