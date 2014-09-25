قاضي مذبحة بورسعيد عاين الملعب و المدرجات و مكان وفاة مشجعي الاهلي

عاين المستشار محمد الشربيني قاضي قضية مذبحة بورسعيد الاولي علي خلفية مصر 72 مشجعًا من النادي الاعلي في اول فبراير 21012 مدرجات المبارة و عاين باب الخروج الذي لقي فيه المشجعين مصرعهم كما عاين المدرجات و الابواب و المقصورة الرئسية . و رافقه في الجولة قوة من الشرطة و محاميي المحكوم عليهم . كما عاين فنار بورسعيد.

و كان القاضي قد جاء الي استاد بورسعيد في نفس توقيت بدء المباراة و تم اضاءة الاستاد بالاضواء و فشلت محاولات اضاءة اللوحة الالكترونية لعدم تشغيلها منذ احداث اللقاء . و قال اشرف العزبي المحامي ان المستشار محمد الشربيني عاين اضواء فنار بورسعيد و تأكد له عدم وجودها في مدرجات الاخلي اطلاقا و أضاف نيازي المحامي ان اطفاء الاضواء يكشف ان لا اح يستطيع ان يحدد منقام بالاعتداء علي جماهير الاهلي , و استمرت المعاينة ما يقرب من ساعة و نصف و لم يترك القاضيي اي جزء في الملعب الا و عاينة . كما عاين الابواب الرئيسية .