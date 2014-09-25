اصابة مجندين اثناء ضبط مطلوب في قضية تبديد وضبط 6 اشخاص قاموا بالتعدي علي قوة تنفيذ الاحكام بسوهاج‎

قام الملازم أول أمير الحويج – ضابط وحدة مباحث قسم طهطا والقوة المرافقة بحملة لتنفيذ الأحكام بدائرة القسم وحال استهداف المحكوم عليه الهارب زين العابدين حراز حراز سليمان سن 52 عامل – ويقيم شارع الجهاد بمدينة طهطا والمطلوب التنفيذ عليه فـي القضية رقم 7924 جنح القسم لسنة 2012 [ تبديد ] غيابي بالحبس شهر وكفالة 50 جنيه وفور وصول القوات قام وبرفقته عدد “5″ أشخاص بإحداث حالة من الهياج والتعدي علي القوات بالسب والشتم والضرب مستخدمين قطع حديدية فـي محاولة منهم لتهريب المحكوم عليه المذكور .

نتج عن ذلك إصابة كل من – المجند صلاح الصغير فرغلي سن 23 و- المجند حمادة عبد الوكيل عبد الشافـي سن 23 بإدارة قوات الأمن وملحقان للعمل بقسم طهطا [ ضمن قوة المأمورية ] ” بسحجات متفرقة بالجسم ” ، تم نقل المجندان للمستشفي المركزي وخروجهما عقب تلقيهما العلاج اللازم.

تمكنت القوات من السيطرة علي الموقف وضبط المحكوم عليه وكل من – حسين حراز حراز سن 51 مقاول و- محمود حسين حراز حراز سن 19 حداد مسلح و- عصام زين العابدين حراز سن 23 حداد مسلح و- مؤمن حسين حراز حراز سن 17 حداد مسلح و- أحمد حسين حراز حراز سن 23 حداد مسلح – ويقيمون بذات الناحية وتبين إصابة الأول والخامس بجروح متفرقة بالجسم ” .

تم نقل المصابين للمستشفي المركزي وتعيين الحراسة اللازمة عليهما، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7444 جنح القسم لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف