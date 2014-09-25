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القبض على 3 سيدات ومؤذن بالأوقاف لإدارتهم شبكة دعارة بالشرقية

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القبض على 3 سيدات ومؤذن بالأوقاف لإدارتهم شبكة دعارة بالشرقية القبض على 3 سيدات ومؤذن بالأوقاف لإدارتهم شبكة دعارة بالشرقية

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث مركز الزقازيق بالشرقية من ضبط دعاره تضم 3 سيدات ومؤذن بالأوقاف أثناء تواجده فى شقه للمارسة الرذيلة .

تلقى اللواء سامح الكيلانى ، مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية مفاده ضبط “أسماء نجيب عبد الغنى ابو شرخ 32 سنه ربة منزل ،ورده صلاح فرج عبد المطلب 34 سنه ربة منزل ، سهير محمد السيد عفيفى 23 سنه ربة منزل ، سامح احمد محمد حفنى 29 سنه ليسانس آداب ، محمد عيسى دسوقى السيد 35 سنه مؤذن بأدارة اوقاف منيا القمح ومقيم الزنكلون / مركز الزقازيق .

بقيامهم بممارسة الرزيله بمنزل الثالثه بناحية الاشراف / مركز الزقازيق ، مقابل مبالغ ماليه.

تحررعن ذلك المحضر رقم 46818 جنح مركز الزقازيق.

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