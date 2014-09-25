ابتدائية 394 تحتفل باليوم الوطني

الرياض - حنيف السبيعي

احتفلت ابتدائية 394 للبنات بحي اليرموك شرق الرياض بذكرى اليوم الوطني ال 84 من خلال عدد من الفقرات المنوعة التي اشتملت على قصائد ومسابقات ثقافية بمشاركة عدد من طالباتها حيث اكتست جميع أروقة المدرسة باللون الابيض والأخضر والعديد من الصور التي تجسّد حب الوطن والقيادة الرشيدة، وفي بداية الاحتفال ألقت مديرة المدرسة نورة البقمي كلمة ذكرت فيها ان هذا التطور الذي تعيشه المملكة من نهضة شاملة منذ أن أسسها الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وسار على نهجه أبناؤه البررة الذين حملوا الراية وساهموا في اكمال مسيرة البناء والتطوير، وان ما تحقق من إنجازات طوال مسيرة التوحيد الخالدة حتى يومنا هذا تحت قيادة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وولي ولي العهد حفظهم الله، إذ شهدت المملكة في هذا العهد الزاهر نهضة تنموية كبرى في شتى مجالات الحياة المختلفة ، فيما شكرت مديرة المدرسة زميلاتها اللاتي بذلن جهود كبيره في إنجاح هذا الاحتفال وهن: رائدة النشاط الأستاذة عبير الصبيحي والأستاذة عواطف الصعيري وفاطمة العمري وصالحة العجاجي ونوف الطواله.

يذكر ان هذا الاحتفال كان بإشراف وتنظيم من وكيلة شؤون الطالبات مها الغامدي.