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العقيل: الخدمات العدلية شهدت قفزة كبيرة بمشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء

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العقيل: الخدمات العدلية شهدت قفزة كبيرة بمشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء العقيل: الخدمات العدلية شهدت قفزة كبيرة بمشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء

    أوضح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون المحاكم المدير العام للشؤون الادارية والمالية محمد بن عبدالله العقيل أن ذكرى اليوم الوطني استحضاراً لحقوق الوطن على مواطنيه والمحافظة على مكتسباته ومقدراته التي قامت على سواعد المخلصين لدينهم وبلدهم .

وقال العقيل بمناسبة مرور 84 عاما على توحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إن الجميع يرى هذه الانجازات التي طالت جميع الخدمات التي بذلت لتوفير حياة كريمة تليق بمواطني هذا البلد الكريم، وفي مقدمتها الخدمات العدلية والتي شهدت قفزة كبيرة بمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لتطوير مرفق القضاء بمحاوره العلمية والتقنية والكوادر البشرية ومحور البنية التحتية مستطرداً حديثه بالنقلة التي شهدتها المرافق العدلية في كافة مناطق المملكة على حد سواء.

واختتم العقيل حديثه برفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - ولكافة أبناء هذا الشعب الكريم بهذه المناسبة الكريمة.

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