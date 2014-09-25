هذه هي صفعة المنتجة مها سليم لغادة عبد الرازق

قامت الفنّانة سميّة الخشّاب بالتّوقيع على مسلسل جديد يجمعها بالمنتجة مها سليم، التّي تواجه مشاكل عديدة مع الفنّانة غادة عبد الرازق. وبهذا التّوقيع تكون سْليم قد صفعت عبد الرازق، خصوصاً أنّ الأخيرة على خلاف مع كل من سْليم والخشّاب.

وتعود سبب المشكل بين عبد الرازق وسْليم، إلى شهادة الأخيرة أمام النيابة لصالح المخرج محمد سامي، في القضية الشّهيرة التي وقعت بين عبد الرازق وسامي، وقيامها باستئجار "بلطجية" من أجل ضرب المخرج في منزله. ومنذ ذلك الحين قطعت غادة عبد الرازق علاقتها تماماً بمها سليم، رغم أنّ شركة إنتاج كانت تجمعهما، إلّا أنّ العلاقات انتهت كلياً بينهما بسبب هذا الخلاف.

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