أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

نور الشريف يرفض نصيحة ميرفت أمين

Google+ Print
نور الشريف يرفض نصيحة ميرفت أمين نور الشريف يرفض نصيحة ميرفت أمين

الأربعاء 24-09-2014 22:42

على الرّغم من الأزمة الصحيّة الشديدة التي مرّ بها الفنّان نور الشريف بسبب مشاكل في الرئة، ونصائح الأطباء له بضرورة التخلّي عن التدخين وإلا ستكون العواقب وخيمة، لم يتمكّن الشريف من التوقّف عن التدخين.

وقد علم موقع "سيدتي نت" أنّ الفنانة ميرفت أمين، تحاول أنّ تُخفي عنه علبة السجائر في الاستوديو، حيث يقومان معاً بتصوير فيلمها "بتوقيت القاهرة"، إذ بمجرد مغادرة ميرفت يُرسل الشريف أحد العاملين لشراء له السجائر، وقد حاول كل العاملين معه في الفيلم أن يبعدوه عن التدخين ولكن دون جدوى.

يشارك في بطولة فيلم "بتوقيت القاهرة" الفنان سمير صبري، إلى جانب نور الشريف وميرفت أمين، أما القصة فهي من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

 

 


تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي