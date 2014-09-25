نور الشريف يرفض نصيحة ميرفت أمين

على الرّغم من الأزمة الصحيّة الشديدة التي مرّ بها الفنّان نور الشريف بسبب مشاكل في الرئة، ونصائح الأطباء له بضرورة التخلّي عن التدخين وإلا ستكون العواقب وخيمة، لم يتمكّن الشريف من التوقّف عن التدخين.

وقد علم موقع "سيدتي نت" أنّ الفنانة ميرفت أمين، تحاول أنّ تُخفي عنه علبة السجائر في الاستوديو، حيث يقومان معاً بتصوير فيلمها "بتوقيت القاهرة"، إذ بمجرد مغادرة ميرفت يُرسل الشريف أحد العاملين لشراء له السجائر، وقد حاول كل العاملين معه في الفيلم أن يبعدوه عن التدخين ولكن دون جدوى.

يشارك في بطولة فيلم "بتوقيت القاهرة" الفنان سمير صبري، إلى جانب نور الشريف وميرفت أمين، أما القصة فهي من تأليف وإخراج أمير رمسيس.



