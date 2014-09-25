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قضية أصالة حلّت ولن تمثل أمام القضاء اللبناني الإثنين المقبل

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قضية أصالة حلّت ولن تمثل أمام القضاء اللبناني الإثنين المقبل قضية أصالة حلّت ولن تمثل أمام القضاء اللبناني الإثنين المقبل

السبت 27-09-2014 22:21

في آخر المستجدات التي حصل عليها "سيدتي نت" منذ قليل من مصادر خاصة أنه بعدما تمّ توقيف الفنانة أصالة ظهراً لدى المديرية العامة للأمن العام في المتحف لعدة ساعات، بناء على بلاغ مقدم من الإنتربول الدولي حيث تم احتجاز جواز سفرها، ثم الإفراج عنها، وبما أن أصالة نجمة كبيرة ولها علاقاتها الاجتماعية العربية التي بإمكانها التدخل لحل أي مشكلة قد تعترضها، تمّ التدخل من قبل أعلى السلطات القضائية في لبنان في قضيتها وقد عملوا على سحب كافة القضايا المرفوعة ضدها وإعادة جواز سفرها، وبالتالي تمّ إلغاء قرار مثولها أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين المقبل وبذلك سوف ستحل أصالة غداً كضيفة في برنامج "ستار أكاديمي" ومن ثم تغادر لبنان إلى القاهرة دون أي اعتراض قضائي.

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سيدتي