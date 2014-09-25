هل سيتولّى Damien Chazelle إخراج فيلم First Man؟

لم يتوقّع المخرج الشاب Damien Chazelle أن عام 2014 سيكون عاماً مفصلياً في انطلاقه في هوليوود. فالمخرج الذي عرض فيلمه الثاني Whiplash في مهرجان Cannes السينمائي الدولي في مايو الماضي ومؤخراً في مهرجان Toronto السينمائي الدولي، لفت أنظار محبي السينما والنقّاد وتمكن من الفوز بجائزة الجمهور والجائزة الكبرى في مهرجان Sundance السينمائي ومهرجان Dauville السينمائي وهو يتحضّر للمشاركة في مهرجان نيويورك السينمائي ومن الممكن أن يترشّح لجوائز الـ Golden Globe والأوسكار. Damien Chazelle يحضّر حالياً فيلماً من نوع الموسيقي والدرامي بعنوان La La Land من بطولة Emma Watson و Miles Teller ويقوم بمحادثات مع شركة Universal Pictures لإخراج فيلم محوره حياة رائد الفضاء Neil Armstrong بعنوان First Man مقتبس عن كتاب لـ James Hansen.