أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

آمبر روز تطلب الطلاق.. فل يكون نيك كانون السبب؟

Google+ Print

الخميس 25-09-2014 00:39

بعد مرور سنة واحدة على زواجهما، كشفت مصادر مقربة من النجمين Amber Rose و Wiz Khalifa أنهما قررا الإنفصال بشكل نهائي، وباشرا بإجراءات الطلاق الرسمية.

وذكرت إحدى الصحف الأجنبية أن Rose التي كانت على علاقة بمغني الراب Kanye West أي زوج Kim Kardashian، تقضي معظم أوقاتها حالياً مع مدير أعمالها الجديد Nick Cannon، الذي إنفصل عن زوجته النجمة Mariah Carey منذ فترة قصيرة.

ومن الواضح أن Amber البالغة من العمر 30 عاماً لا تفكّر بالتراجع عن قرارها، حيث أنها أصرّت على الطلاق، وطالبت بحضانة طفلهما إبن العام الواحد Sebastian.

وقد أثار هذا الأمر الشكوك حول علاقة إنفصال Carey و Cannon بطلاق Rose و Khalifa، ومن الممكن أن تكون علاقة خفية وسرية وراء إنهيار زواج الثائيين.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي