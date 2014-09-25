آمبر روز تطلب الطلاق.. فل يكون نيك كانون السبب؟

بعد مرور سنة واحدة على زواجهما، كشفت مصادر مقربة من النجمين Amber Rose و Wiz Khalifa أنهما قررا الإنفصال بشكل نهائي، وباشرا بإجراءات الطلاق الرسمية.

وذكرت إحدى الصحف الأجنبية أن Rose التي كانت على علاقة بمغني الراب Kanye West أي زوج Kim Kardashian، تقضي معظم أوقاتها حالياً مع مدير أعمالها الجديد Nick Cannon، الذي إنفصل عن زوجته النجمة Mariah Carey منذ فترة قصيرة.

ومن الواضح أن Amber البالغة من العمر 30 عاماً لا تفكّر بالتراجع عن قرارها، حيث أنها أصرّت على الطلاق، وطالبت بحضانة طفلهما إبن العام الواحد Sebastian.

وقد أثار هذا الأمر الشكوك حول علاقة إنفصال Carey و Cannon بطلاق Rose و Khalifa، ومن الممكن أن تكون علاقة خفية وسرية وراء إنهيار زواج الثائيين.