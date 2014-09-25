الفنانون والإعلاميون يهنئون المملكة السعودية بعيدها الوطني

هنّأ الفنانون والإعلاميون من مختلف الجنسيات العربية، المملكة العربية السعودية بعيدها الوطني، تأكيداً منهم على عمق العلاقة التّي تجمعهم بالمملكة وشعبها، وذلك من خلال المشاركة في إحياء الذكرى الـ84 لهذه المناسبة، فاختار البعض منهم أن تكون المعايدة بالغناء، بينما اختار آخرون التغريد عبر "تويتر"، فيما فضّل بعضهم أن تكون المعايدة عبر الكلام المباشر.

وشارك الفنان حسين الجسمي وسفير الألحان فايز السعيد في إحياء المناسبة من خلال أداء النّشيد السعودي بصوتيهما، إذ أعرب الجسمي عن سعادته البالغة بمشاركته في إحياء الذكرى الوطنية الـ84 لقيام المملكة العربية السعودية، وسعادته بمشاركة سفير الألحان فايز السعيد في غناء النشيد الوطني السعودي.

أما الفنانة البحرينية هيفاء حسين، فقد نشرت صوراً لها عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستغرام"، وهي ترتدي علم السعودية وعلقت قائلة: "ربي يفرح قلوبكم يا أهل السعودية ويارب تعيشون دوماً في حب وسلام تحت ظل أل سعود وبو متعب ربي يطول بعمره".

من جهتها نشرت الفنانة الإماراتية أحلام فيديو عبر"انستغرام"، وعلقت عليه قائلة: "يابو متعب كل شعبك ينتمي لك ... كل ما بالمملكة حتى التراب ... لا عجب من حبنا هذا حصيلك ... منبت الخيرين يبشر بالثواب اليوم الوطني للمملكة السعودية".

ووجّهت الإعلامية الأردنية علا الفارس، رسالة شكر إلى المملكة العربية السعودية في يومها الوطني، قالت فيها: "لي وطن أنجبني لي وطن احتواني لي وطن صنعني شكراً للمملكة العربية السعودية وطناً وقيادة وشعباً، لولاكم بعد الله ما بدأ مشوار إثبات الذات وما وصلت حيث أنا.. فأنتم من وهبني فرصة الظهور الأولى.. في يومكم الوطني اعتز وافتخر أنني إبنة الإعلام السعودي الذي منحني فرصة إثبات الذات، وتتلمذت على أيدي كبار أساتذته لأصل عبر شاشة العرب لملايين البيوت في العالم العربي، بإسم كل متابعيني العرب كل عام وأنتم أهل وأصدقاء وأشقاء، شكر كبير لمصمم الأزياء السعودي عبد الله نور الذي جاء خصيصاً من المملكة ليهديني هذا الثوب شكراً للمصور السعودي ماجد المالكي.

أمّا الفنانة "أسيل عمران"، فنشرت صورة خادم الحرمين الشريفين على العلم السعودي وعلّقت عليها قائلة: "سارعي دام عزك يا وطن اليوم الوطني الله يحفظ مملكتنا بعز و أمن وأمان وعسى كل أيامك فرح يا دارنا".

إضافة إلى ذلك، اختار عدد من الفنانين والإعلاميين نشر صوراً معبّرة على "انستغرام"، تتضمّن تهانيهم بالعيد الوطني السعودي، كما فعل نيشان وفيفي عبده وآخرين.

في المقابل، أعرب عدد من الفنانين عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة، فقال محمد عبده: "إن هذه المناسبة تُدخل السعادة إلى قلبي، لِما لا وفيها نجح الملك عبد العزيز في توحيد البلاد ولملمة شتاتها، ومحا الجهل وقضى على الفقر والمرض وأنقذ الناس من الحروب التي عاشوا طويلاً في ظلها، وعانوا من ويلات التفرقة والشتات"، كما دعا كل أفراد الشعب السعودي للتعبير عن فرحتهم بهذا اليوم عبر إظهار مزيد من الحب والولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر.

من جانبه، دعا الفنان رابح صقر إلى استلهام العِبر والدروس من سيرة الملك عبد العزيز في تجربته في توحيد المملكة العربية السعودية، وقال: "في مثل هذا اليوم أعلن الملك عبد العزيز عن توحيد المملكة تحت راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وما أفضله من توحيد، قام على شرع الله، وعلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام"، مضيفاً: "في مثل هذا اليوم يحقّ لنا أنّ نفتخر بمسيرة الملك عبدالعزيز، ويحق لنا أيضاً أن نقرأ التّاريخ مرّة أخرى، ونستخرج منه العبر في مسيرة هذا البطل الذي جاء من الصحراء، حاملاً بين يديه سيف الحق والعدل، محققاً انتصارات وفتوحات سجلها التّاريخ السعودي في صفحاته الناصعة".

الفنان ناصر القصبي وجّه التّهنئة إلى الشّعب السّعودي وإلى ولاة الأمر قائلاً: "ننتظر هذه المناسبة من العام للعام، ونقصّ فيها على أبنائنا سيرة الملك عبدالعزيز وإنجازاته في توحيد المملكة، مُدركين أنّ لهذه المسيرة البطولية تأثيرها على الصّغار في تعلّم قوة الإرادة والعزيمة والصبر"، وأضاف: "الملك عبدالعزيز لم يعترف بالمستحيل، ولم يؤمن بالأمر الواقع، وقرر توحيد البلاد رغم أي عوائق أو معضلات، فكان الله في عونه وكلّل جهوده بالنّجاح المظفر، وهذا ما يجعلنا فخورين بهذه المسيرة وبهذا التاريخ الذي كتبه الملك المؤسس".

الفنانة الإماراتية أحلام اعتبرت أنّ سعادتها بمناسبة اليوم الوطني لا تقل عن سعادة أي مواطن سعودي بالمناسبة نفسها، وقالت: "المملكة العربية السعودية هي بلدي الثاني الذي أعتز به وأقدّر قادته وولاة أمره، وأتباهى بها دائماً أمام البلدان، فلما لا وهي بلد الحرمين الشريفين، وبلد الأمن والأمان، والإنجازات، هي موطن الصدق والإخلاص".

وقال الفنان إبراهيم الحكمي: "إن مناسبة اليوم الوطني تحمل الكثير من العبر التّي يجب أن ننظر إليها نظرة خاصّة، ونحاول أن نستفيد منها ومما تحتويه من عبر لا حدود لها"، مشيراً إلى أنّ قصص كفاح الملك عبد العزيز في توحيد المملكة تحمل في طياتها حزمةً من المبادئ للأجيال المتعاقبة.

ودعا الفنان أبوبكر سالم الشّعب السعودي إلى مقارنة البلاد بما كانت عليه قبل التوحيد، وقال: "الإنجازات التي حققتها المملكة منذ توحيدها تبقى محل إعجابٍ وتقديرٍ من دول العالم، خصوصاً إذا علِمنا أنّ هذه الإنجازات تحققت في فترات وجيزة جداً، ما يدل على عزيمة المواطن السعودي وحرصه على أن تكون بلاده في مقدمة الأوطان"، وأوضح أنّ الفضل فيما وصلت إليه السعودية الآن من تقدّم وازدهار في كل المجالات، يعود بعد الله إلى جهود الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، والذي لولاه لبقيت هذه البلاد في شتاتها.

وارتأى الفنّان راشد الماجد أنّ يتحدّث عن جهود الملك المؤسس في النّهوض بالمملكة، وقال: "عزيمة الملك عبدالعزيز على تقدّم هذه البلاد له أثره الواضح في نهوضها، ورأينا هذا في اتفاقيته مع إحدى الشركات الأميركية للتنقيب عن النفط"، وأضاف: "رغم فشل الشركة في بادئ الأمر باكتشاف النّفط بكميات تجارية، إلا أنّ الملك أصرّ على مواصلة عمليات التنقيب، حيث تم في نهاية الأمر اكتشاف النّفط الذي طوّر البلاد ونقلها إلى آفاق اقتصادية نهضت بجميع المجالات".

وأشار الفنان عبد المجيد عبد الله إلى أنّ البلاد حققت طفرات متعاقبة في جميع المجالات، خصوصاً الطفرة الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية التي أذهلت العالم، وقال: "دول العالم كانت تسأل كيف لدولة فتية حديثة العهد أن تحقق كل هذه الإنجازات في فترات وجيزة وقصيرة، وليس في الأمر سرّ إذا عرفنا أن ولاة أمرنا تمتعوا بالحكمة في رسم ملامح السعادة لأبناء شعبهم".

وأكّد الفنان سعيد قريش أنّ البلاد تحقق كل يوم إنجازاً جديداً يحسب لها، مشيراً إلى أنّ سلسلة الإنجازات التي بدأها الملك عبدالعزيز تواصلت إلى العهد الميمون للملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي تميز عصره بالرخاء الاقتصادي، والتّقدم في جميع المجالات، وهو دليل على السياسة الحكيمة التي تتبعها المملكة في تعاملها مع شعبه، وأضاف: "إن الملك عبد العزيز الذي وحّد المملكة قبل 82 عاماً رسّخ مبدأً مهماً في طريقة تعامله مع أفراد شعبه، واتّسم هذا التّعامل بالعدل والطيبة والودّ مع الكبير والصغير، وهو ما سار عليه أبناؤه من بعده.

وأشار إلى حرص ولاة الأمر على تنمية الشّعب السعودي وازدهاره والارتقاء بمعيشته وتوفير كل ما يحتاجه، وذلك لإيمانهم أن هذا واجبهم.

بدوره قال الفنان حسن عسيري: "إن الشّعب السّعودي محظوظ بولاة أمره، يتكاتفون من أجله على الدّوام، ويسهرون من أجل راحته"، مشيراً إلى أنّ الملك عبدالعزيز رسّخ في أبناء شعبه عادات وتقاليد ما زالت موجودة حتّى اللحظة، أهمها التّكاتف بين أفراد الشعب وولاة الأمر الذين يتّبعون سياسة الأبواب المفتوحة في تعاملهم مع الشّعب، في علاقة أسرية حنونة، ليس بها تفرقة أو تعالٍ.

ودعت الفنانة مشاعل زملاءها الفنانين إلى تجسيد مناسبة اليوم الوطني السعودي عبر الفنّ، حيث قالت: "مسيرة الملك عبدالعزيز وقصصه البطولية فيها الكثير من الملامح الفنّية، ما يشجع الفنانين على استلهام العبر وتجسيدها في صورة فنية، حتّى تتعرف بقية الشّعوب على هذه المسيرة البطولية".

كما هنّأ المطرب عبادي الجّوهر الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، والأسرة المالكة، والشّعب السّعودي، بهذه المناسبة، وقال: "إن اليوم الوطني يعد مناسبة سعيدة لجميع المواطنين الصغير منهم والكبير، الغنّي والفقير، النّساء والرجال، الشباب والأطفال، الذي يسعدون به".

ورأى الفنّان خالد عبد الرحمن أنّ سر نجاح المملكة العربية السعودية وتحقيق إنجازاتها المتوالية هو راية التّوحيد التي جمعت شملها.وقال: "إنّ تطبيق شرع الله وسُنة نبيه (صلى الله عليه وسلم) هو ما عزّز هذه البلاد وجمّع شمل مناطقها، ويكفي أنّها الدّولة الوحيدة في المنطقة التّي تعتمد شرع الله في الحكم وفي التعاملات المالية".

وأضاف: "إنّ أبناء الملك عبد العزيز من بعده عزّزوا من نجاحات المملكة، وأضافوا إليها المزيد من النّجاحات إلى أن وصل عصر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي يتميز بالرخاء والنّماء، رغم الأزمات المالية الكبيرة التي تعرض لها العالم أجمع".