أمير منطقة مكة المكرمة يرعى حفل اليوم الوطني بجدة

جدة: وحيد جميل - تصوير: سلمان المرزوقي وعبد الله آل محسن

رعى الأمير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز، أمير منطقة مكة المكرمة، الحفل الرئيسي لمنطقة مكة المكرمة بمناسبة اليوم الوطني84، والذي نظّمته إمارة المنطقة في منطقة الاحتفالات بكورنيش أبحر بجدة، وفور وصول الأمير مشعل تمّ عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم.

بعدها ألقى رجل الأعمال محمد عبد اللطيف جميل كلمة الأهالي، رفع في مستهلها التّهنئة لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - ولأمير منطقة مكة المكرمة على تشريفه الحفل، وقال: "يحق لنا أن نفتخر بهذا الوطن الذي انطلقت منه رسالة التّوحيد وبعث فيه أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ويضم أفضل بقعتين على وجه الأرض في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن نحمد الله على نعمه الكثيرة في هذا الوطن الذي يقوده خادم الحرمين الشّريفين وبهذا الشعب الوفي الذي هو الكنز الحقيقي لهذا الوطن".

بعد ذلك ألقی الشّاعر أيمن عبد القادر قصيدة بعنوان "أيقونة الإبهار"، وكذلك شارك الشّاعر سعد زهير بقصيدة بعنوان "أطهر ثری".

ثم ألقى الأمير مشعل بن عبد الله كلمة قال فيها: "تحية وتقدير واعتزاز لوطننا الغالي، ولقادته الأوفياء وشعبه الأبيّ. تحية له وهو يعيش الذكرى الـ 84 لتأسيس هذا الكيان العظيم على يد المغفور له الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله. تهنئة صادقة باسم أبناء منطقة مكة المكرمة للوالد القائد سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولسمو سيدي ولي العهد الأمين الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولسمو ولي ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيزـ حفظهم الله ـ ولكل أبناء الوطن بهذه المناسبة السعيدة التّي تحل علينا، ووطنا ولله الحمد يعيش نهضة تنموية شاملة في كافة مجالات الحياة ويحظى برعاية واهتمام كبيرين جعله مسايراً لكل الأمم في التّقدم والتطور" .

وأضاف أمير مشعل قائلاً: "إن ما يحدث من حولنا وفي بلدان عديدة يضعنا أمام مسؤولية تاريخية مضاعفة، وواجب ديني علينا تحمّله والقيام به وفاءً لهذه الأرض، وحرصاً على أمنها وحفاظاً على مقدراتها. إن بلادنا كانت ولا زالت وستظل، بحول الله تعالى، نموذجاً للأمن وواحة للأمان بتوفيق من الله، ثم بروح المحبة والأخوة التّي تجمع بين قادة الوطن وأبنائه. نحمد الله أن وهب هذه البلاد قادة أوفياء يحملون على عاتقهم مسؤولية خدمة المواطن وتحقيق سبل العيش الرغيد والحياة الكريمة".

وتابع: "إن المنجزات العظيمة التي نعيشها لم تكن تتحقق لولا توفيق الله، ثم رؤية سيدي خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة، التي حرصت على تحقيق كل ما من شأنه رفاهية المواطن وتوفير متطلباته.

كما رفع سموه باسم أهالي منطقة مكة المكرمة الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد -حفظهم الله- على هذا الرعاية التي تحظى بها منطقة مكة المكرمة، التي تحفّز الجميع لبذل المزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالمنطقة ومحافظاتها، داعياً سموه الله أنّ يحفظ الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان ويبقيه عزيزاً شامخاً على الدوام‏.

بعدها شاهد أمير منطقة مكة المكرمة والحضور أوبريت "سمعاً وطاعة .. سيدي"، وهو من كلمات عبد الله أبو راس وألحان سهم وأداء الفنانين: عبد المجيد عبد الله، وراشد الماجد، ورابح صقر، وراشد الفارس.

عقب ذلك تفضّل الأمير مشعل بن عبد الله بتدشين أطول سارية علم في العالم التي يحتضنها ميدان خادم الحرمين الشريفين في جدة، الذي يصل ارتفاعها إلى 171.4م، وحجمها 1400متر معكب، ومصنوعة من الحديد على شكل اسطوانة مجزّأة إلى 12 قطعة، بينما يبلغ طول العلم 49.5 متراً وعرضه 33متراً، وبمساحة إجمالية 1635م2 ووزن 570 كيلو غرام.، وقد تمّ تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من قبل مندوب الموسوعة .

إثر ذلك شارك سمو أمير منطقة مكّة المكرمة في العرض السعودي الذي قدمته فرقة الفنون الشعبية بالمنطقة، تلا ذلك عرضاً للألعاب النارية .

وحضر الحفل سمو الأمير فواز بن ناصر الفرحان، مستشار سمو رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وسمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وسعد الميموني وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، وعبد الرحمن البيز مدير عام مكتب سمو أمير منطقة مكّة المكرمة، وأمين محافظة جدة المهندس الدكتور هاني أبو راس، وكبار المسؤولين في منطقة مكة من مدنيين وعسكريين.