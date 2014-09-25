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قوات التحالف تستهدف حقولًا نفطية تسيطر عليها داعش

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» أن قوات التحالف شنت، مساء الأربعاء، غارات جوية جديدة على تنظيم «داعش» في سوريا، واستهدفت هذه المرة حقولًا نفطية يسيطر عليها الجهاديون.

وقال المتحدث باسم «بنتاجون»، جون كيربي، في بيان: «الجيش الأميركي يشن مع شركائه العرب ضربات جديدة على إرهابيي جماعة داعش في سوريا».

وأكد مسؤول أميركي أخر، لم يشأ كشف هويته، أن الحقول النفطية، التي تستخدم في تمويل المقاتلين المتطرفين، كانت بين الأهداف التي أصيبت.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» أن قوات التحالف شنت، مساء الأربعاء، غارات جوية جديدة على تنظيم «داعش» في سوريا، واستهدفت هذه المرة حقولًا نفطية يسيطر عليها الجهاديون.
>وقال المتحدث باسم «بنتاجون»، جون كيربي، في بيان: «الجيش الأميركي يشن مع شركائه العرب ضربات جديدة على إرهابيي جماعة داعش في سوريا».
>وأكد مسؤول أميركي أخر، لم يشأ كشف هويته، أن الحقول النفطية، التي تستخدم في تمويل المقاتلين المتطرفين، كانت بين الأهداف التي أصيبت.

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