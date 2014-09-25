بدء إنشاء المحطة الثالثة للبرنامج النووي السلمي

تمكنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من تحقيق إنجاز آخر في مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الامارات من خلال البدء بأعمال صب الخرسانة للمحطة الثالثة في موقع براكة.

ويأتي هذا الإنجاز المهم في تطوير البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات بعد استلام رخصة البدء بعمليات الانشاء للمحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث قامت المؤسسة بصب أكثر من 1954 مترا مكعبا من الخرسانة بحضور عدد من المسؤولين من مؤسسة الامارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو».

وتعتبر عملية صب خرسانة السلامة في المحطة الثالثة أولى خطوات الانشاء في المحطة، حيث أجريت أعمال تحضيرية للموقع استمرت 12 شهرا استعدادا لعمليات الصب والتي شملت أعمال حفر وتسوية لسطح الأرض وصب المواد العازلة للماء وتركيب حديد التسليح والصلب.

وتتمثل خرسانة السلامة في الخرسانة الأولى وهي جزء من أساس مبنى احتواء المفاعل النووي وستستمر عمليات صب الخرسانة على نحو منتظم بعد الانتهاء من صب الخرسانة الأولى.

وستواصل المؤسسة أعمال الإنشاء في المحطة بصب الخرسانة إلى أن تصل الى ارتفاع محدد ليتم تثبيت لوح البطانة لمبنى احتواء المفاعل.

وسيتم الانتهاء من تشييد مبنى احتواء المفاعل خلال السنوات الثلاث المقبلة ملتزمين بدخول المحطة الثالثة المرحلة التجارية في العام 2019.

إنجاز

وقال المهندس محمد ابراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية «إن هذا الانجاز يعد جديدا لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وبرنامج الطاقة النووية السلمية لدولة الإمارات، حيث تعمل المؤسسة جاهدة على تسخير جميع مصادرها لتسليم المشروع في الوقت المحدد وتوفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة لدولة الإمارات ابتداء من عام 2017».

وأضاف: «تسملت المؤسسة مؤخرا رخصة ببدء الأعمال الانشائية في المحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، حيث بدأنا بأعمال صب الخرسانة حسب الجدول الزمني المحدد، وكما هو الحال في جميع أعمالنا نحن ملتزمون بضمان السلامة القصوى في جميع الخطوات المتخذة لبناء محطات الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات». وجاء قرار منح الرخصة للمباشرة بأعمال إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة بعد عملية مراجعة مكثفة استمرت 18 شهرا من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وفريق من خبراء الطاقة النووية.

ووصلت نسبة الانجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 57 بالمئة وهي تعتبر واحدة من بين أربع محطات يتم إنشاؤها ضمن برنامج الدولة للطاقة النووية السلمية لتبدأ العمليات التجارية في عام 2017، والأعمال الانشائية جارية في الوقت ذاته في محطة الطاقة النووية الثانية.

وعند اكتمال إنشاء المحطات الأربع في العام 2020 ستسهم الطاقة النووية بتوفير نحو 25 بالمئة من احتياجات الدولة من الطاقة الكهربائية والتقليل من انبعاثات الكربون بحوالي 12 مليون طن سنوياً.