فاروق الباز: مسبار المريخ الإماراتي سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات بحثية

استقبل الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عالم الفضاء الدكتور فاروق الباز رئيس مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأميركية الذي يزور البلاد حالياً.

وقدم رئيس مجلس الإدارة للدكتور الباز فكرة عن إنشاء الوكالة بقرار من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومن الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما تحدث عن دور وكالة الإمارات للفضاء في الاستثمار في بناء الإنسان الإماراتي عبر تعزيز فكرة اكتشاف الفضاء لدى الشباب وتشجيعهم لدراسة العلوم والتقنيات الفضائية لما فيه تقدم الإمارات وازدهارها في مختلف المجالات، وتطرق الدكتور الرميثي إلى الحديث عن أهمية وإيجاد فرص عمل في مجالات القطاع الفضائي في الدولة.

تهنئة

وقدم الدكتور الباز في بداية اللقاء لرئيس مجلس الإدارة ومسؤولي الوكالة التهنئة بمناسبة اتخاذ القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة قرار تأسيس وكالة الفضاء، مؤكداً أن إنشاءها يمثل خطوة شجاعة نحو التنافس مع الدول المتقدمة في علوم الفضاء وامتلاك ناصية التكنولوجيا المتطورة.

أهداف تنموية

وأضاف أن من شأن دخول الإمارات في مجالات الفضاء المختلفة لتحقيق أهدافها السلمية والتنموية أن يسهم في التطور العلمي الذي تطمح إليه القيادة الرشيدة إضافة إلى أنه يبشر بمستقبل علمي واقتصادي أفضل.

كما عبر عن فخره واعتزازه بهذه المبادرة الإماراتية الطموحة التي ستحمل اسمها وترفع علمها خفاقاً بين مختلف الدول التي تتنافس لاكتشاف الفضاء لصالح الإنسانية، مشيراً إلى أنها خطوة تحسب أيضاً لصالح المنطقة العربية وتقدمها.