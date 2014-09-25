سيف بن زايد يصدر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة

أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية القرار الوزاري 377 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب.

ونص القرار على أن تستبدل المسميات والعبارات الواردة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 6 لسنة 1973 المشار إليه، حيثما وردت بمواد اللائحة على النحو التالي: «الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة» ليكون «الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ» و«الإدارة العامة للجنسية والإقامة» لتكون «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» و«الإدارة العامة للأمن الجنائي» لتكون «الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية» و«إدارة الجنسية والإقامة» لتكون «إدارة أذونات الدخول والإقامة» و«فئة خدم المنازل» لتكون «فئة العمالة المساعدة ومن في حكمهم» و«أقسام التحقيق والمتابعة بإدارات الجنسية والإقامة» لتكون «أقسام متابعة المخالفين والأجانب»

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز للأجنبي دخول أراضي الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ المعتمدة المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة، وبعد إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة من المنفذ المختص.

وجاء في القرار أنه على السلطات المختصة بدخول الأجانب في منافذ الدخول إعادة الأجنبي إذا توافرت في جواز أو وثيقة سفره أو هويته البحرية أو بطاقة هويته أو بطاقة دخوله الإلكترونية إحدى الحالات الآتية: «التلاعب بالصورة الملصقة على جواز أو وثيقة السفر أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية، الشطب أو الكشط أو التحريف في التأشيرات أو البيانات المدونة في الوثيقة أو الجواز أو بطاقات الهوية أو بطاقات الدخول الإلكترونية، التلف الظاهر في الجواز أو الوثيقة أو بطاقة الهوية أو بطاقة الدخول الإلكترونية بشكل يمس أياً من البيانات أو التأشيرات التي تشتمل عليها أو بعض منها، عدم الانتظام في ترقيم صفحات الجواز أو الوثيقة أو فقدان أو نزع أي جزء منها، استخدام جواز أو وثيقة سفر أو هوية بحرية أو بطاقة دخول إلكترونية تعود لشخص آخر بغرض انتحال اسم وصفة الغير».

دخول البحارين

وأجاز القرار للبحار دخول الدولة إذا أثبت هويته بجواز السفر البحري وأن يكون حاصلاً على بطاقة البحارة التي تصدرها الهيئة العامة للمواصلات إذا كان عاملاً على ظهر السفن الو

شبكةعيونالإخبارية

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