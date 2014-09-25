هزاع بن زايد: رؤى خليفة تسخّر الإمكانات لخدمة المواطن

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في تسخير الإمكانيات لخدمة شعب وسكان الإمارات نبراس عمل حكومة أبوظبي، مشيراً سموه إلى أن الإمارات بقيادة خليفة لن تألو جهداً في تقديم أفضل ظروف الحياة لمواطنيها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لسموه في مدينة العين، شملت عدداً من الجهات والمرافق الحيوية في المدينة، ورافق سموه في الجولة كل من معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس دائرة النقل، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعيد عيد الغفلي، رئيس دائرة الشؤون البلدية، عضو المجلس التنفيذي، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي، المديرة العامة لمجلس أبوظبي للتعليم، عضوة المجلس التنفيذي، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس هيئة الصحة، عضو المجلس التنفيذي، وخالد بن شيبان المهيري، المدير العام للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وفلاح محمد الأحبابي، المدير العام لمجلس أبوظبي لتخطيط العمراني، وعويضة مرشد المرر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات العامة مساندة، وسيف بدر القبيسي، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة.

جولة

وتفقد سمو الشيخ هزاع، في بداية جولته، بلدية مدينة العين، حيث كان في استقباله الدكتور مطر النعيمي، المدير العام لبلدية العين، واستمع سموه خلالها إلى عرض تقديمي حول مستجدات المشاريع والمبادرات التي تنفذها كل من البلدية ومساندة في مدينة العين، ومراحل التنفيذ، ونسبة الإنجاز بها.

وتضمنت جولة سموه للبلدية تفقد مركز خدمة العملاء، إذ أكد سموه ضرورة الارتقاء بخدمة المتعاملين والتواصل معهم وتقديمها، وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً من حيث الجودة وسرعة الإنجاز، بما يحقق أعلى درجات الرضا للعملاء.

كما تفقد سموه، خلال جولته، مستشفى العين، واطلع على الخدمات والتجهيزات المقدمة في العيادات الاستشارية وأقسام الأطفال والطوارئ، والتقى بالكوادر الطبية والإدارية العاملة، وأثنى سموه على جهودهم، وحثهم على بذل أقصى طاقتهم في تقديم الرعاية الصحية النوعية لمرضى ومراجعي المستشفى.

واستمع سموه إلى شرح لمبادرة «أبشر» التي تطبقها شركة أبوظبي للخدمات الصحية في المستشفيات التابعة لها، والهادفة إلى تحقيق رضا المراجعين، من خلال الاستماع إلى شكواهم ومتطلباتهم، والعمل على حلها.

مستجدات

واطلع سموه على مستجدات العمل في إنشاء مستشفى العين الجديد، إذ قدم الدكتور مطر الدرمكي، المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية بالإنابة، عرضاً يتناول آخر مراحل تنفيذ المشروع.

ويعتبر مشروع مستشفى العين الجديد البالغة قيمة إنشائه 4.3 مليارات درهم من المشاريع الحيوية في المدينة، إذ يبلغ عدد أسرته 719 سريراً، ويتضمن 104 عيادات تخصصية، و17 وحدة للتصوير الشعاعي والطبقي المحوري والمغناطيسي، و22 وحدة تخصصية أخرى للتشخيص والمنظار، ما يؤكد تلمُّس الحكومة احتياجات السكان، ومواكبتها متطلبات النمو المستقبلي في مختلف المجالات.

وشملت جولة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان زيارة مدرسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان، إذ شهد سموه جانباً من الحياة الدراسية للطلبة، من خلال تجوله في مرافقها وفصولها.

متطلبات

وأكد سموه أهمية توفير بيئة تعليمية، تسهم في تطوير نظام تعليمي قادر على مجاراة متطلبات العصر، وتأهيل جيل إماراتي قادر على مواصلة مسيرة التنمية التي اختطها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسار على دربها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وبعد ذلك، أدى سمو الشيخ هزاع بن زايد صلاة الظهر في مسجد النور في منطقة نعمة الذي أنشئ عام 1988، وأعيد تأهيله وتصميمه وفق الطراز المحلي التقليدي، ليتماشى مع الهوية الثقافية والموروث الاجتماعي لدولة الإمارات.

كما تضمنت جولة سموه تفقد مشروع فلل غنيمة السكني، حيث كان في استقباله محمد خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية المطورة للمشروع، الذي قدّم لسموه شرحاً حول مستجدات العمل في المشروع، وآخر مراحل إنجازه.

وتجوَّل سموه في نماذج من الفلل المنفذة في المشروع، واطلع على التقسيم الداخلي للفلل التي روعي فيها طبيعة وخصوصية مجتمع الإمارات.

استقرار

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد أن صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وولي عهده يوليان أهمية بالغة لإسكان المواطنين، لما له من أهمية في دعم استقرار الأسر المواطنة، وتوفيراً لمتطلبات الحياة الكريمة وتأمين السكن الملائم، مما ينعكس إيجاباً على استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأشار سموه إلى أن إنشاء هيئة أبوظبي للإسكان ينبع من حرص القيادة على تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين في هذا الشأن، كما نوه سموه بأن الهيئة شكّلت لجنة تختص بدراسة آراء المواطنين، بقصد تحقيق التوافق بين تنفيذ المشاريع، وتلبية متطلبات المواطنين المستفيدين، بما يحقق أعلى درجات الرضا لديهم.

تطوير الاستاد

تفقد سموه استاد هزاع بن زايد آل نهيان، حيث كان في استقباله الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، وكريم ناجي، المدير التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، الذي أطلع سموه على خطط تطوير محيط الاستاد التي تضم منطقة تجارية وأخرى سكنية وفندقاً ومنطقة مطاعم.

وتجدر الإشارة إلى أن استاد هزاع بن زايد افتُتح في يناير من العام الجاري، ويتسع لنحو 25 ألف متفرج، ويعتبر أحدث التحف المعمارية الرياضية في الإمارات، ويشكل نمطاً حديثاً في كونه وجهة سياحية اجتماعية، إلى جانب كونه وجهة رياضية.

مشروع غنيمة السكني

أنشئ مشروع غنيمة السكني على مساحة 154.7 هكتاراً، ويتضمن 600 فيلا تؤمّن السكن الملائم للمواطنين، وتراعي تطبيق معايير الاستدامة وترشيد استهلاك الطاقة، وترتبط ببنية تحتية تم تنفيذها وفق أعلى المواصفات، وتبلغ مساحة قطعة الأرض لكل فيلا 1080 متراً مربعاً، وتتكون كل فيلا من خمس غرف نوم.