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منفذ طابا البرى يستقبل 986 سائحًا إسرائيليًا اليوم

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منفذ طابا البرى يستقبل 986 سائحًا إسرائيليًا اليوم منفذ طابا البرى يستقبل 986 سائحًا إسرائيليًا اليوم

استقبلت منتجعات جنوب سيناء السياحية صباح اليوم الأربعاء، 986 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية، عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم، لقضاء إجازاتهم بمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ، بالإضافة إلى 9 سيارة ملاكى.

كما غادر المنفذ 909 سائحين، واستقبلت جزيرة فرعون 118 سائحا من مختلف الجنسيات لمشاهدة قلعة صلاح الدين.

كما استقبل ميناء نويبع البحرى 833 راكبا و45 معتمرا على متن باص سياحى و9 براد و21 شاحنة و33 سيارة ملاكى.

وغادر الميناء نويبع البحرى 1068 راكبًا و617 معتمرًا على متن 16 باص سياحى و57 برادًا و12 شاحنة وثلاثة سيارات ملاكى.

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