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الزمالك × الشرطة .. 5 أسلحة بيضاء في يد العميد

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الزمالك × الشرطة .. 5 أسلحة بيضاء في يد العميد الزمالك × الشرطة .. 5 أسلحة بيضاء في يد العميد

ثاني مواجهات الدوري المصري بالنسبة لفريق الزمالك بالجولة الثالثة أمام اتحاد الشرطة .. فهل يواصل الأبيض انتفاضته؟

الزمالك نجح في الفوز بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش، ويلتقي مع اتحاد الشرطة الذي فاز 2-1 على إنبي في الدقيقة الأخيرة.

وتقام المباراة على ملعب المقاولون العرب في السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة MBC مصر والنيل للرياضة.

وفي يد العميد خمسة أسلحة تدعمه في مواجهة الشرطة فهل يستخدمها؟ FilGoal.com يستعرضها..

1) ثلاثة جواسيس

أحمد دويدار، معروف يوسف، خالد قمر .. أثنين منهما على الأقل سيشارك في المباراة والثلاثي كانوا نجوما في اتحاد الشرطة الموسم الماضي.

يعلم كل منهم خطط مدربهم خالد القماش، وقدرات زملائهم السابقين، وفي يد حسام حسن المدير الفني قرار الاستعانة بخبراتهم.

2) سداسية معنوية

الزمالك منتشيا بالفوز العريض على طلائع الجيش، ويدخل مواجهته الثانية للتأكيد على أن ما حدث في الجولة الماضية لم يكن وليد الصدفة.

الانسجام الذي ظهر على لاعبي الزمالك في الجولة الماضية ربما يجعل العميد يدفع بنفس التشكيل الذي فاز به 6-1.

3) التاريخ يقول

الزمالك التقى مع الشرطة 11 مباراة في الدوري المصري فاز في سبع مباريات، وتعادل أثنين وخسر مثلهما.

إذن فالفريق الأبيض يملك -وفقا للتاريخ- كعب عالي على الشرطة بنسبة تفوق 60 %.

4) طارق حامد

بدأ الزمالك يستعيد قوام الصفقات الثقيلة، وأولها طارق حامد لاعب الوسط الذي انضم للفريق الأبيض من سموحة واستدعاه العميد لقائمة تضم 20 لاعبا.

يعتمد حسام حسن على إبراهيم صلاح، معروف يوسف، مؤمن زكريا .. ويحتفظ بأحمد توفيق، ثم جاء لهم طارق حامد والجميع على مستوى مميز، وسيحاولون القتال من أجل الفرصة.

هذا السلاح يجعل حرية للعميد في المنطقة الأهم بالملعب، ويعدد اختياراته حسب سير المباراة.

5) ندرة خبرات الشرطة

المستوى الذي ظهر عليه فريق اتحاد الشرطة في الجولة الأولى لم يكن قويا، ولكنه ليس ضعيفا أيضا .. يتمتع ببعض اللاعبين نادرة الخبرات، ولكن أبرزهم محمد فوزي تريكة، وخالد الغندور.

الخبرات في فريق الزمالك أفضل بالتأكيد، وهو ما يدعم العميد في مواجهته الثانية بالدوري المصري.

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