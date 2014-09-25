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هيومان رايتس وتش تنتقد قرار مجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب في داعش

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هيومان رايتس وتش تنتقد قرار مجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب في داعش هيومان رايتس وتش تنتقد قرار مجلس الأمن حول المقاتلين الأجانب في داعش

انتقدت منظمة هيومان راتيس وتش لحقوق الإنسان اليوم قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب المنضمين الي تنظيم الدولة الأسلامية في العراق والشام “داعش”،وجبهة النصرة،وجميع الكيانات والجماعات المتطرفة الآخري ذات الصلة بتنظيم القاعدة.

وحذر مدير هيومان رايتس ووتش بالأمم المتحدة فيليب بولوبيون من الاستغلال الخاطئ لنود القرار الذي تم اعتماده بالإجماع اليوم .

وقال في رسالة اليكترونية بعثها الي المراسلين الصحفيين بالأمم المتحدة “”ليس هناك شك في ضرورة أن تقوم الدول بمواجهة التهديدات الإرهابية،ولكن القرار الذي تم اعتماده اليوم في مجلس الأمن الدولي يخاطر بتكرار أخطاء مرحلة ما بعد 11 سبتمبر 2001″.

وأضاف قائلا في رسالته ” يشجع القرار الدول علي مواجهة الإرهاب،لكنه يقدم تعريفات واسعة له لمعني الإرهاب،ولا يمنع نص القرار الدول من لجوء الدول الي اعتماد سياسات وممارسات مسيئة، لتنفيذه”.

وأعرب بولوبيون عن أمله في تنفذ دول العالم التدابير التي دعا اليها قرار اليوم،بشكل غير تمييزي وباحترام حقوق الإنسان.

أ ش أ

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