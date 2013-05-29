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اليوم.. مفتى كازخستان يغادر القاهرة بعد توقيع بروتكول تعاون مع "الإفتاء"

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اليوم.. مفتى كازخستان يغادر القاهرة بعد توقيع بروتكول تعاون مع "الإفتاء" اليوم.. مفتى كازخستان يغادر القاهرة بعد توقيع بروتكول تعاون مع "الإفتاء"

يغادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، المفتى العام لكازاخستان الشيخ إيرجان مايسيروف، مفتى عام كازخستان، على متن طائرة الاتحاد المتجهة إلى أبوظبى، عقب زيارة إلى استغرقت 5 أيام، التقى خلالها الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، صباح الأحد الماضى، وبحضور وبيريك أرين سفير كازاخستان بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دار الإفتاء المصرية وكازاخستان، كما تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء المصرية ومفتى كازاخستان.

ويضم البروتوكول تدريب أئمة كازاخستان على الإفتاء، وتبادل المطبوعات والنشرات الإفتائية، وتعزيز التعاون الدينى بين الدار وكازاخستان على كافة الأصعدة، وإمداد دار الإفتاء فى كازاخستان بموسوعة الفتاوى الورقية والإلكترونية لدار الإفتاء المصرية.

وكان سفير كازاخستان الذى هو أحد خريجى الأزهر الشريف، قد أشاد بعمق العلاقات الدينية بين مصر وبلاده، متمنيًا تعميق هذه الروابط مع تنامى الوعى الدينى لمسلمى كازاخستان.

وفى ختام اللقاء وجه مفتى كازاخسان دعوة باسم أحد عشر مليونًا من مسلمى كازاخستان، لزيارة بلدهم لفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لزيارة كازاخستان، وحضور فعاليات مؤتمر حوار الأديان، فيما رحب فضيلة الإمام الأكبر بالدعوة ووعد بتلبيتها.

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