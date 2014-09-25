اوباما يتعهد بدعم العراق لاستعادة اراضيه في معركته مع داعش

اجتمع الرئيس الامريكي باراك اوباما مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الاربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

واعرب اوباما عقب الاجتماع عن التزامه بدعم العراق لاستعادة اراضيه في معركته مع ما يسمى بتنظيم داعش وضمان تمكين الحكومة العراقية من ادارة اراضيها والتصدي للتنظيم الارهابي.

وقال بيان صدر عن البيت الابيض ان اوباما اشار الى ان الضربات الجوية الامريكية والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للقوات العراقية ستعزز الشراكة مع العراقيين على الارض.

واشاد اوباما بتفهم رئيس الوزراء العراقي بان نجاح العراق لا يعتمد فقط على الحملة العسكرية بل ايضا على الحاجة الى تحقيق تسوية سياسية تشمل كافة الاطياف العراقية.

واعرب اوباما عن دعمه الكامل لرؤية العبادي السياسية ولاستعداده للتعاون مع دول المنطقة الاخرى الذي وصف دورهم في التحالف الدولي لمواجهة داعش هام للغاية في الجهود الجارية للقضاء على داعش.

واضاف ان العبادي يدرك ان العملية ليست سهلة ولن تتحقق بين يوم وليلة. وقال انه واثق عقب مباحثاته مع العبادي انه الشخص المناسب للعمل مع التحالف الدولي الموسع مما سيساهم في نجاح التحالف.

وقال ان رسالته للرئيس الوزراء العراقي انه على الرغم من الولايات المتحدة لا تستطيع القيام بما يجب ان يفعله العراق غير ان واشنطن يمكن ان تكون شريكا قويا وملتزمة بنجاح الجهود العراقية.

أ ش أ