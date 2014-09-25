محلب يستقبل وفدا من جمعية شباب رجال الاعمال المصريين

استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم وفدا من جمعية شباب رجال الأعمال المصريين حيث اكد على سعي الحكومة المتواصل نحو توفير البيئة المواتية للاستثمار وتشجيع شباب رجال الأعمال على التوسع في أنشطتهم بكل شفافية ويٌسر، مشيرا الى وجود لجان للاصلاح التشريعي، تعمل على حل مشكلات المستثمرين، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مؤكدا على حدوث تقدم في العديد من الملفات الخاصة ببيئة الأعمال.

> كما شدد محلب على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية، بهدف واحد وهو مصلحة البلد، وأنه ليس لديها أياد مرتعشة، كما أنها تهدف الى تلبية كافة احتياجات المواطنين، والوصول الى المواطنين الاكثر احتياجا وتوفير فرص العمل لهم، داعيا شباب رجال الاعمال الى المساهمة في بناء الوطن، وتحقيق تنمية مستدامة به، ومؤكدا أن كل من يحب وطنه يجب أن يكون حريصا على تقدمها، فكلنا نعمل معا، والحكومة بدون مجتمع يدعمها لن تستطيع أن تفعل شيئا.

> من جانبهم، أكد شباب رجال الأعمال على عزمهم المساهمة في بناء الوطن وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرين الى أنهم يعملون حاليا على مشروع لمكافحة الفساد في القطاع الخاص، وطلبوا عقد اجتماع آخر يخصص لعرض تصورهم ومقترحاتهم.

أش أ