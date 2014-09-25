أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تيار الاستقلال يشيد بخطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .. ويؤكد إدراك الرئيس لمتطلبات المنطقة

Google+ Print
تيار الاستقلال يشيد بخطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .. ويؤكد إدراك الرئيس لمتطلبات المنطقة تيار الاستقلال يشيد بخطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .. ويؤكد إدراك الرئيس لمتطلبات المنطقة

أشاد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال والنائب الاول لمنظمة السلام العالمية التابعة للأمم المتحدة بالخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح اليوم الأربعاء في فعاليات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الفضالي “إن الرئيس لم يتحدث عن القضايا التي تهم المصريين وحدهم بل تحدث عن كل القضايا التي تهم المنطقة العربية والعالم على حد سواء، مما يدل على كياسة وفطنة ” .

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد للعالم أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى على الأجندة المصرية وبذلك قطع الطريق على من يرددون الشائعات الكاذبة بأن تخلت عن القضية الفلسطينية.

وأضاف الفضالي أن كلمة الرئيس السيسي حملت أكثر من معني لرفض الدولة المصرية للإرهاب محذرا من استمرار بعض الدول في تقديم الدعم له، كما أنه كشف حقيقة ما عاناه الشعب المصري تحت وطأه الأنظمة الحاكمة الفاسدة، موضحا أن الشعب خرج على نظام طاغ فاشي وآخر متطرف حاول تغيير الهوية المصرية وأساء للدين الإسلامي الحنيف ، وهذا لم يكن من فراغ بل أن الشعب خرج لطلب العيش والحرية والعدالة الانتقالية وكذلك للحفاظ على هويته الإسلامية والعربية .

وأكد الفضالي على أن مصر استعادت مكانتها المرموقة مرة أخرى بين الدول وهو ما ظهر في تفاعل رؤساء وملوك العالم مع خطاب الرئيس.

وقال إن دعوة الرئيس للمستثمرين للاستثمار في مصر يجسد ما تنعم به اليوم من أمن على الرغم من تربص الأعداء بها.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي