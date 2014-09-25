تيار الاستقلال يشيد بخطاب السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة .. ويؤكد إدراك الرئيس لمتطلبات المنطقة

أشاد المستشار أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال والنائب الاول لمنظمة السلام العالمية التابعة للأمم المتحدة بالخطاب الذي ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء في فعاليات الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الفضالي “إن الرئيس لم يتحدث عن القضايا التي تهم المصريين وحدهم بل تحدث عن كل القضايا التي تهم المنطقة العربية والعالم على حد سواء، مما يدل على كياسة وفطنة ” .

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد للعالم أن القضية الفلسطينية ستظل القضية الأولى على الأجندة المصرية وبذلك قطع الطريق على من يرددون الشائعات الكاذبة بأن مصر تخلت عن القضية الفلسطينية.

وأضاف الفضالي أن كلمة الرئيس السيسي حملت أكثر من معني لرفض الدولة المصرية للإرهاب محذرا من استمرار بعض الدول في تقديم الدعم له، كما أنه كشف حقيقة ما عاناه الشعب المصري تحت وطأه الأنظمة الحاكمة الفاسدة، موضحا أن الشعب خرج على نظام طاغ فاشي وآخر متطرف حاول تغيير الهوية المصرية وأساء للدين الإسلامي الحنيف ، وهذا لم يكن من فراغ بل أن الشعب خرج لطلب العيش والحرية والعدالة الانتقالية وكذلك للحفاظ على هويته الإسلامية والعربية .

وأكد الفضالي على أن مصر استعادت مكانتها المرموقة مرة أخرى بين الدول وهو ما ظهر في تفاعل رؤساء وملوك العالم مع خطاب الرئيس.

وقال إن دعوة الرئيس للمستثمرين للاستثمار في مصر يجسد ما تنعم به اليوم من أمن على الرغم من تربص الأعداء بها.

أ ش أ