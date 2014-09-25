مصر تدين بكل قوة حادث قتل مواطن فرنسي في الجزائر

أدانت مصر مقتل الرهينة الفرنسي فيي الجزائئر الذي قتل على يد مجموعة ارهابية .

وأصدرت الخارجية المصرية بانا تدين فيه الحادث وجاء نص البيان :”

> تُعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأقسى العبارات حادث قتل أحد المواطنين الفرنسيين من قبل إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من الدين الإسلامي ستاراً لتبرير أفعالها الإجرامية التي تتناقض تماماً مع مبادئه السمحة ” .

وأضاف البيان :” وتؤكد مصر مُجدداً على ضوء هذا الحادث الإرهابي موقفها الثابت بأن الإرهاب ظاهرة عالمية غير مرتبط بأي دين، ويتطلب التصدي له إتباع إستراتيجية شاملة لمواجهتها وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمارس العنف والإرهاب باسم الدين والذي هو منها براء ” .