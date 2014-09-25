أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تدين بكل قوة حادث قتل مواطن فرنسي في الجزائر

Google+ Print
مصر تدين بكل قوة حادث قتل مواطن فرنسي في الجزائر مصر تدين بكل قوة حادث قتل مواطن فرنسي في الجزائر

أدانت مقتل الرهينة الفرنسي فيي الجزائئر الذي قتل على يد مجموعة ارهابية .

وأصدرت الخارجية المصرية بانا تدين فيه الحادث وجاء نص  البيان  :”
> تُعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها بأقسى العبارات حادث قتل أحد المواطنين الفرنسيين من قبل إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة التي تتخذ من الدين الإسلامي ستاراً لتبرير أفعالها الإجرامية التي تتناقض تماماً مع مبادئه السمحة ” .

وأضاف البيان :” وتؤكد مصر مُجدداً على ضوء هذا الحادث الإرهابي موقفها الثابت بأن الإرهاب ظاهرة عالمية غير مرتبط بأي دين، ويتطلب التصدي له إتباع إستراتيجية شاملة لمواجهتها وتضافر الجهود الإقليمية والدولية للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تمارس العنف والإرهاب باسم الدين والذي هو منها براء ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي