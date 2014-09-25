عبد الحليم قنديل: مصر ستتقدم لنيل مقعد بمجلس الأمن بالتشاور مع السعودية

قال الدكتور عبد الحليم قنديل، المحلل السياسي، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن كلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة عن مصر وانتقاده لنا يمكن فهمه على محمل نفسي ، مشيراً إلى أن اردوغان بعض أن أصبح رئيساً لتركيا أصبح لا قيمة له .

وأضاف “قنديل”، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء ، أن أردوغان يشعر بأنه أصبح محاصرا خاصة بعد أن أصبحت جماعة الإخوان لا وجود لها على الأطلاق فى مصر .

وحول مستقبل العلاقات المصرية التركية، أكد المحلل السياسي أن العلاقة تتأزم أكثر فأكثر بين مصر وتركيا.

وأشار رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إلى أن الرئيس ذكر ليبيا أولا قبل فلسطين لخطورة الوضع فيها ، وأنه نوه بأنه سيحمي الأمن القومي المصري منفردا، مؤكدا في الوقت نفسه على أن مصر ستتقدم لنيل مقعد بمجلس الأمن بالتشاور مع السعودية.