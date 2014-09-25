أردوغان يتطاول على مصر خلال كلمته بــ الأمم المتحدة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا يمكن لأي شخص أن يكون بريئا في دنيا يموت فيها الأطفال، ويُقتلون، ولا يمكن لشخص أن يأمن على حياته بها، أو أن ينعم بالسلام، والازدهار الدائمين.

وفى سياق تطاوله على النظام المصري ودفاعه عن جماعة الإخوان قال الرئيس التركي: من اكتفوا بمجرد المشاهدة، والصمت، ولم يكن لهم أي ردة فعل حيال قتل الأطفال، والنساء، والانقلاب بالسلاح، والدبابات على الأنظمة المنتخبة من قبل الشعب، مشاركون صراحة، وعلانية في هذه الجرائم الإنسانية، واصفًا ثورة 30 يونيو بـ«الانقلاب على شرعية الرئيس المنتخب» ،في محاولة لمواصلة تزييف الحقائق وتجاهل أن الجيش انحاز للشعب استجابة لمطالبه .

مضيفا: نحن لا نتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، ونحترم وحدة تراب جميع الدول بالمنطقة وسيادتها، وهذا ما نؤكد عليه باستمرار، وجاءت هذه الكلمات للدفع عن نفسه لكونه متهما بالتحريض على النظام السوري، ويهدف إلى تفكيك وحدة الأراضي السورية لصالح الجماعات المتطرفة التي تتبنى إسقاط النظام.

ونفى الرئيس التركي الاتهامات التي توجه لبلاده بدعم الإرهاب، بقوله: تركيا ليست دولة داعمة للإرهاب، أو دولة تغض الطرف عن الأعمال الإرهابية، بل على العكس نحن أكثر دولة خاضت كفاحا مؤثرا ضد الإرهاب.