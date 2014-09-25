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«تجميد» الاسر الطلابية الدينية والحزبية بجامعة الاسكندرية مؤقتا

  • مصر
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وافـق مجلس جامعة الاسكندرية، الأربعاء، على تجميد نشاط الأسر الطلابية ذات الخلفية الحزبية والدينية لحين النظر في التجديد لهذه الأسر خلال الموعد المحدد بـ«لائحة الأسر» منتصف نوفمبر المقبل .

وقال الدكتور أسامة ابراهيم رئيس الجامعة، أنه تم وضع الآليات التي تضمن عودة الانضباط والالتزام في العام الجامعى الذي يبدأ 11 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتكرار أحداث العام الماضى، ولافتا إلى الاتفاق مع شركة متخصصة لحماية أسوار الكليات، بالتنسيق مع الأمن الداخلى للجامعة ووزارة الداخلية للتدخل إذا تطلب الأمر.

واوضح «ابراهيم» انه تم الانتهاء من تركيب الكاميرات والبوابات الالكترونية والكروت الممغنطة لمعرفة كل من يتواجد داخل الحرم الجامعى مؤكدا على عدم عودة حرس الجامعة مع ضرورة قيام أساتذة الجامعة باحتواء الطلاب واستيعابهم .

وشدد على عدم السماح بأى تجاوز أو تعدى على أشخاص أو منشآت الجامعة وتوقيع العقوبات القانونية على كل من يقوم بهذه الأفعال لاعادة الانضباط داخل الجامعـة .

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