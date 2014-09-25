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عماد الدين حسين: كاتب خطاب الرئيس السيسى كان موفقا بدرجة كبيرة

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عماد الدين حسين: كاتب خطاب الرئيس السيسى كان موفقا بدرجة كبيرة عماد الدين حسين: كاتب خطاب الرئيس السيسى كان موفقا بدرجة كبيرة

 

قال عماد الدين حسين، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق، وعضو الفريق الإعلامي المرافق لرئيس الجمهورية بالأمم المتحدة، إن الجميع كان يصفق بحرارة أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح التى القاها بالجمعية العامة للامم المتحدة والتى أعادت وضع من جديد على الساحة الدولية وأعادها لدورها الرائد فى العالم والتوازنات الدولية ، وأعاد لمصر دورها المحورى كما كانت فى سابق عهدها .

وأضاف “حسين”، خلال حواره عبر الأقمار الاصطناعية من الولايات المتحدة الأمريكية مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أن كاتب خطاب اليوم كان موفقا لدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن الرئيس تحدث عن الإرهاب الذى يواجه العالم وليس مصر وحدها ، والتأكيد على المضى قدماً لاستكمال خارطة الطريق وبناء مصر الجديدة ، ودعوة الرئيس قادة العالم لحضور المؤتمر الاقتصادى المصرى فى فبراير القادم مما ينقلنا إلى العائد الأكبر من تلك الزيارة بإحداث طفرة اقتصادية واستثمارية فى القريب العاجل .

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق، أن اليوم شهد اختفاء للمعارضين أثناء كلمة الرئيس، مؤكداً أن الرئيس خاطب الجميع في كلمة شاملة.

وتابع: “الرئيس خلال خطابه لم ينسى أحد بدءا بفلسطين والقضية الفلسطينية والتأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمتها مرورا بليبيا والدول الإفريقية وما يحدث بالمنطقة”.

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