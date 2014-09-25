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عبد الحليم قنديل: السيسي قدم عرضًا مبهرًا خلال خطابه فى الأمم المتحدة

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عبد الحليم قنديل: السيسي قدم عرضًا مبهرًا خلال خطابه فى الأمم المتحدة عبد الحليم قنديل: السيسي قدم عرضًا مبهرًا خلال خطابه فى الأمم المتحدة

قال د.عبد الحليم قنديل، المحلل السياسي، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إن قرار ذهاب الرئيس عبد الفتاح إلى نيويورك كان شجاعا ومدروسا بعناية ، مشيراً إلى أن السيسى أوصل فى خطابة لجلسة الأمم المتحدة رسالة للعالم أن قوية ولديها قيادة واعية .

وأضاف “قنديل”، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أن السيسي قدم عرضا مبهرا خلال خطابه وقدم رؤية مصر للقضايا الخاصة بالمنطقة والقضايا الدولية التى تشغل العالم ، لافتاً إلى أن السيسى كان موفقا فى عرض رؤيته وأن حديثه كان واضحاً .

وأكد المحلل السياسي، أن الوفد المصري المرافق للرئيس كان في معركة حقيقة ظهرت خلال التصفيق الحاد الذي أعقب خطابه ، موضحاً أن خطاب الرئيس السيسى شامل ومعبر عن مصر بعد الثورة ، لافتا إلى أن السيسى وضع مصر فى مكانتها الحقيقية كقائدة للعالم العربى وبُعدها العربى والإسلامى والأفريقى.

وأشار رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، إلى أن الرئيس دافع عن الهوية الوطنية مستخدما لغة هجومية وليست دفاعية ، لافتاً إلى أن خطاب اليوم هو الأول من نوعه منذ عهد “عبد الناصر” الذي تحول فيه الخطاب لحدث مصري كبير.

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