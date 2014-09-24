الجيش النيجيري يؤكد مقتل زعيم «بوكو حرام»

أكد الجيش النيجيري للمرة الأولى، الأربعاء، مقتل زعيم جماعة «بوكو حرام» الإسلامية، أبوبكر شيكو، بدون توضيح تاريخ أو مكان مقتله، وأنه قتل مؤخرا زعيما إسلاميا انتحل شخصيته.

وكانت مصادر أمنية أعلنت مرتين عن مقتل أبوبكر شيكو، منذ 2009، لكن الجيش لم يعلن مطلقا مقتله رسميا.

وأعلن المتحدث الوطني باسم الجيش، الجنرال كريس أولوكولادي، أن «زعيما إسلاميا يتصرف أو يظهر في مقاطع فيديو على أنه الراحل أبو بكر شيكو، الشخصية الغريبة الأطوار، المعروف بأنه زعيم جماعة (بوكو حرام)، قتل في معارك مع العسكريين في شمال شرق نيجيريا».

ولم يعط المتحدث باسم الجيش أي توضيحات حول مقتل أبو بكر شيكو الحقيقي، مؤكدا أن اسمه اصبح مثل «علامة رمزية» لـ«بوكو حرام».