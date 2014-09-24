خبراء: سيطرة «أنصار الله» لمصلحة إيران ضد السعودية وتبرز دور عبدالله صالح

واصل المتمردون الحوثيون لليوم الثالث على التوالى فرض سيطرتهم على العاصمة اليمنية صنعاء، وتشديد الإجراءات الأمنية بشوارعها عبر اللجان الشعبية المسلحة، واحتفلوا بنجاح ثورتهم، وهزيمة معارضيهم السنة من تيار الإخوان المسلمين، مع وصول تعزيزات إضافية لهم من صعدة وعمران شمال البلاد، على الرغم من توقيع اتفاق سلام مع الرئيس عبدربه منصور هادى برعاية الأمم المتحدة، فيما تعهد زعيم التمرد الحوثى، فى خطاب «انتصار الثورة»، بعدم «الثأر» وبمد اليد إلى أعدائه فى التجمع اليمنى للإصلاح المحسوب على الإخوان المسلمين فى اليمن، وسيطر الحوثيون على شركة نفطية يمنية- فرنسية بصنعاء، وبدأت مجموعة من المسلحين الحوثيين تفتيش سيارات الموظفين، والتحكم فى عملية الدخول والخروج من وإلى مقر الشركة النفطية، بحسب مصدر فى الشركة، بينما أكد مصدر بالسفارة الكويتية مغادرة البعثة الكويتية بالكامل العاصمة اليمنية.

ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتوقيع على اتفاق السلام والشراكة الوطنية، القائم على نتائج مؤتمر الحوار الوطنى ومبادرة مجلس التعاون الخليجى، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لتحقيق استقرار الوضع فى اليمن، ومنع المزيد من العنف، وأكد المجلس أن الرئيس هادى هو السلطة الشرعية الوحيدة فى اليمن، مطالبا الحوثيين بالتوقف عن العنف وتنفيذ اتفاق السلام.

ويرى محللون أن تقدم الحوثيين وبسط سيطرتهم المفاجئ على صنعاء يعتبر مكسبا سياسيا وعسكريا محوريا لإيران فى المنطقة على حساب السعودية المنشغلة بالحرب على تنظيم «داعش»، فنجاحهم فى السيطرة على عاصمة الخاصرة الجنوبية الغربية للسعودية يقدم هدية ثمينة لطهران، ويفتح لها إمكانية بناء مركز نفوذ عند باب المندب والبحر الأحمر.

وبحسب المحللين، استطاع الزعيم الشاب للتمرد الزيدى الشيعى عبدالملك الحوثى أن يستفيد من فشل الدولة وسياسات التنمية، وانتشار الفساد، والنقمة على القوى القبلية التقليدية، لتحقيق تقدم سياسى ترجمه ميدانياً بالسيطرة على الأرض.

لكن بغض النظر عن حيثيته الداخلية يبقى الحوثى بالنسبة لكثيرين جزءا من آلة طهران فى المنطقة، لاسيما بالنسبة للرئيس هادى الذى اتهم ايران علنا بدعمه، وندد بوجود «مؤامرة» من الخارج والداخل أدت إلى سيطرة الحوثيين على صنعاء. وقال الرئيس اليمنى إن الحوثيين «يبلورون كيانا تحت سيطرتهم... إن مطلبهم الفعلى هو الحصول على ميناء على البحر الأحمر، ومن يمسك بمفاتيح باب المندب ومضيق هرمز لن يكون محتاجا إلى قنبلة نووية».

وقال المحلل فى معهد بروكينجز الدوحة إبراهيم شرقية: «من الواضح أن الحوثيين يحصلون على دعم مهم من طهران، فسيطرة إيران على باب المندب يعنى إعادة رسم علاقات إيران فى المنطقة لمصلحتها».

وقال «شرقية» إن «الحوثيين وإيران أعداء لتنظيم القاعدة فى اليمن، وبالتالى فإن وصول الحوثيين إلى السلطة، وبالرغم من رفعهم شعار (الموت لأمريكا)، يبقى أفضل بالنسبة للولايات المتحدة من تعاظم نفوذ القاعدة».

أما المحلل البريطانى المتخصص فى شؤون السياسة الخليجية، نيل بارتريك، فيرى بدوره أنه ينظر فى إيران إلى مجموعة الحوثى «على أنها طريقة للضغط على السعودية ولتعزيز النفوذ الإقليمى».

إلا أن ما حققه الحوثيون لم يكن ممكنا على الأرجح بحسب المحللين دون تحالف مع لاعب آخر هو الرئيس السابق على عبدالله صالح الذى خرج من السلطة ولم يخرج، وهو الذى أتقن «الرقص على رؤوس الثعابين» لمدة 33 عاما، بحسب وصفه الخاص لحكم اليمن.

على عبدالله صالح الذى يُبقى على علاقة مع السعودية والإمارات، بحسب المحللين، ضم مؤيديه إلى جمهور الحوثيين خلال الحركة الاحتجاجية التصاعدية للزيديين، وبحسب الكثيرين فى اليمن فإن التقدم الحوثى قد يكون حصان طروادة يعود من خلاله الرئيس الذى أطاح به الربيع العربى فى 2011.

وقال نيل بارتريك فى هذا السياق: «لقد كان على عبدالله صالح ينسق مع الحوثيين منذ مدة، وعبّر مؤخرا عن اعتزازه بهذا التحالف». لكن «صالح» يُبقى، بحسب بارتريك، على «علاقات مع السعودية، ومن خلال ابنه أحمد مع الإمارات». ويرى «شرقية» أن «التحالف مع على عبدالله صالح كان أساسياً لتحقيق الحوثيين هذا التقدم».