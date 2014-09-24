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محمود مسلم:كلمة السيسى نجاح آخر لثورة 30 يونيو.. والشعب تابعها مثل مباريات كرة القدم

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محمود مسلم:كلمة السيسى نجاح آخر لثورة 30 يونيو.. والشعب تابعها مثل مباريات كرة القدم محمود مسلم:كلمة السيسى نجاح آخر لثورة 30 يونيو.. والشعب تابعها مثل مباريات كرة القدم

الكاتب محمود مسلم

قال الكاتب الصحفى، محمود مسلم، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح أمام الجمعية العامة للامم المتحدة تعد نجاحًا كبيرًا لثورة 30 يونيو،وإن شخصية الرئيس السيسى،أصبحت محط إهتمام  جميع المحافل الدولية المختلفة.

وأضاف “مسلم”، فى تصريحات لوكالة ONA، أن كلمة الرئيس، عكست الشأن الداخلى لمصر، كما عكست احترام المجتمع الدولى لمصر وقيادتها، مؤكدًا أن كلمته نجحت فى شرح الموقف المصرى من مختلف القضايا العربية ولإقليمية والدولية.

وتابع “مسلم”، أن الشعب المصرى كان يتابع كلمة الرئيس، بشغف كبير على المقاهى وفى مختلف التجمعات، كمتابعته لمبارايات كرة القدم.

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أونا

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