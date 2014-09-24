لافروف: خطاب أوباما أمام الأمم المتحدة “لم يفلح في أن يكون خطاب سلام”

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة “لم يفلح أن يكون خطاب سلام”.

وفي تصريح صحفي أدلى به في نيويورك اليوم الأربعاء – وأوردته وكالة أنباء نوفوستي الروسية – لفت لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي خصص لما سماه “العدوان الروسي في أوروبا” المرتبة الثانية في سجل الأخطار المحدقة بالسلام في العالم، ما بين حمى أيبولا وتصاعد أنشطة الإرهابيين في بلدان الشرق الأوسط وفي مقدمتها الدول التي قامت الولايات المتحدة بتدخل فيها، بالمخالفة للقانون الدولي.

وأضاف لافروف أن الحديث يدور عن “رؤية أمريكية للعالم” طرحها الرئيس أوباما الذي “شدد مرارا على استثنائيته هو وبلاده.. رؤية بلاد سجلت في عقيدتها للأمن القومي حقها في استخدام القوة حسب هواها، بغض النظر عن القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والقوانين الدولية الأخرى”.

وعلى صعيد آخر، علق لافروف على تصريح واشنطن عن إمكانية تخليها عن جزء من عقوباتها المفروضة على روسيا مقابل تنفيذ موسكو بعض “الشروط” فيما يتعلق بإعادة الاستقرار إلى أوكرانيا، وقال الوزير الروسي: “فيما يخص العقوبات فهو شأن الولايات المتحدة.. أما ما يحدث في أوكرانيا فهو شأن الأوكرانيين أنفسهم”.

وأضاف لافروف أن طرفي النزاع في أوكرانيا التقيا مرات عدة في العاصمة البيلاروسية مينسك ووقعا على اتفاقين، فيما ساعد ممثلو كل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وروسيا على بناء جسور الحوار بينهما، ويجب تنفيذ ما اتفق الأوكرانيون عليه، “ولعله من غير اللائق الإملاء عليهم كيف يطبقوا هذين الاتفاقين”.

أ ش أ