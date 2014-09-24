المصممة اللبنانية سيغريد فريحة تطلق مجموعاتها الأولى

أطلقت مصممة الأزياء اللبنانية الشابة "سيغريد فريحة" مجموعتها في بيروت والتي حملت اسم "إطلاقة مليئة بالحياة"، وقد تألفت هذه المجموعة من حوالي 15 فستان تناغمت أقمشتها فيما بينها فشكّلت هالة محاطة بفخامة الأزياء والذوق الراقي، وجمعت ما بين الكلاسيكية والعصرية على تصميمات لفساتين تناسب مختلف الأذواق والأعمار وكذلك المناسبات، في مزيج من الألوان الصارخة تراوحت ما بين الأحمر، الأسود، والذهبي، إضافة إلى الألوان الترابية، ودرجات الباستيل الهادئة.

إن كنت تحبين التصميمات المبتكرة والمختلفة، فلا بد أن تعجبك تصميمات "سيغريد فريحة" المليئة بالحياة.