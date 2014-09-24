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ارتدي الأسود والأبيض على طريقة النجمات

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ارتدي الأسود والأبيض على طريقة النجمات ارتدي الأسود والأبيض على طريقة النجمات

الأربعاء 24-09-2014 16:40

بالرغم من أنّ اللونين الأسود والأبيض هما من أكثر الألوان كلاسيكية وقِدماً في الموضة، فإنهما من أكثر الألوان عصرية كذلك، لأنّهما لا يخرجان أبداً من صيحات الموضة. وفي كلّ موسم، يعود اللونان بشكل أقوى من ذي قبل، غير أنّك قد لا تُحسنين ارتداءهما، ما قد يجعل مظهرك مملاً وكلاسيكيّاً، بسبب طريقة التنسيق النمطية التي اعتمدتها؛ وأفضل حلّ لترتديهما بعصريّة وجاذبيّة هي أن تستوحي من نجمتك المفضّلة التي اختارت هذين اللونين لأحدث إطلالاتها. كثيرات هنّ اللواتي فعلن الأمر نفسه من النجمات العربيات والأجنبيات، كأمثال النجمة مايا دياب، التي جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، في إطلالة واحدة. فقد ارتدت قميصاً أبيض بتصميم تقليديّ، مع ربطة على العنق، وأضافت الحداثة عن طريق تنورة الجلد القصيرة، بينما أضافت خبيرة التجميل "جويل" بعض الحماسة إلى إطلالتها بهذين اللونين عن طريق الحقيبة الكبيرة ذات اللون البرتقالي. الممثلة الجميلة Keira Knightley اختارت فستاناً من الدانتيل بتصميم مميّز من Dolce&Gabbana، جمع بين هذين اللونين معاً عن طريق الطبعة المُنقّطة Polka Dots. وعارضة الأزياء Poppy Delevingne اختارت تصميماً مستوحى من اللباس الشرقي بهذين اللونين، من توقيع Chanel. وميريام فارس ارتدتهما بطريقة عصريّة ناسبت أسلوبها الشاب والحيويّ، بينما اختارت فستاناً مستوحى من الخمسينات بتصميم رومانسيّ وحالم جمع بين هذين اللونين.

ما رأيك بإطلالات النجمات بالأسود والأبيض؟ اختاري التي تفضّلين منها، واستوحي منها إطلالتها لتكوني الأكثر عصرية في هذين اللونين الكلاسيكيّين والمميّزين.

 

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