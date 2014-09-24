ماذا قدّم أول أيام أسبوع باريس للأزياء الجاهزة؟

عاشت عاصمة الموضة باريس، يوم أمس، أول عرض من عروض أسبوع الموضة للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2015، في جو ربيعي بامتياز. وستدوم العروض تسعة أيام، يشارك فيها 93 مصمماً داخل وخارج البرنامج الرسمي، يشكلون 24 جنسية مختلفة. أهم ما يميّز عروض باريس لهذا الموسم هو إعلان المصمّم الفرنسي والولد الشقي للموضة الباريسية جان بول غوتييه عن تقديم آخر عرض له للملابس الجاهزة، قبل انصرافه كلياً إلى الاهتمام بالخياطة الراقية والعطور.

كما يسجّل هذا الموسم دخول ثلاثة مصممين جدد في البرنامج الرسمي، وهم الأمريكي هود باي آر Hood By Air، والياباني"أنريالاج" Anrealage والهندي "راوول ميشرا" Rahul Mishra. وكذلك عودة العلامة الإسبانية "لويفي" Loewe إلى العرض في باريس بعد فترة من الغياب من خلال مجموعة من توقيع المصمّم الإيرلندي جوناثان اندرسون Jonathan Anderson. وكذلك يقدّم المصمّم كريستوف لومير Christophe Lemaire خلال هذا الأسبوع، آخر مجموعة له تحت راية دار "هيرمس" Hermès الفرنسية.

من أهم العروض التي ينتظرها عشاق الموضة في باريس عرض دار تييري موغلير Thierry Mugler التي تعود إلى الواجهة بعد غياب طويل عن منصات العروض. وقد اختار المصمّم الجيورجي الشاب دافييد كوما David koma كمدير فني ومصمّم التشكيلة التي ستقدمها في اليوم الخامس من العروض. وكذلك عرض الفرنسية سونيا ريكييل Sonia rykiel التي استبدلت مديرها الفني بالمصمّمة الفرنسية جولي دو ليبرانJulie de Libran .

وكالعادة خصّص اليوم الأول لمصممي الأزياء الشباب، من بينهم أنطوني فاكاريللو Anthony Vaccarello وكريستين فانغChristine Phung التي تشارك في أسبوع باريس للمرة الثالثة، ولوسيان بيلا-فينيه Lucien Pellat-Finet الذي افتتح عروض باريس للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2015.

تميّزت العروض الأولى بالقصّات التي طغت عليها الأقمشة المطبّعة والألوان الزاهية والأزياء الفضفاضة والمريحة. وقد شهدنا هذه التصاميم عند "لوسيان بيلا فينيه" و"باسكال ميلييه" و "ديفاستيه" Dévastée ، باسثناء المصمّم أنطوني فاكارييلو، حيث طغى على عرضه الصيفي، اللون الأسود والجلد والقصات الجريئة والأقمشة المخططة. أما المصمم "هود باي آر" فقد اتسم عرضه بالقصّات الخارجة عن المألوف ذات اللمسة المستقبلية.

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