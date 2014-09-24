أسبوع باريس يستقبل أزياء دينا الجسر للمرة الرابعة

عرضت المصمّمة اللبنانية الشابة دينا جسر مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2015 ، خارج البرنامج الرسمي، في إحدى شقق شارع كومبون الباريسي العريق، وهناك التقت "سيدتي" بهذه المصمّمة المفعمة بالحيوية، حيث أطلعتنا عن قرب على مجموعتها الجديدة التي تتّسم بالكثير من الأناقة، والتي تتجه من خلالها إلى المرأة العصرية التي تريد أن تكون أنيقة في كل الأوقات والأماكن.

عن مجموعتها الجديدة حدثتنا دينا جسر بقولها "أتوجّه من خلال أزياء هذه المجموعة إلى امرأة دينا جسر، وهي امرأة تتسم بشخصية قوية، تحب العمل والحياة، مندفعة، وفي نفس الوقت، مغرمة بالموضة، تريد أن تولي أزياءها وجمالها كل الاهتمام. وقد عكست مميزات هذه الشخصية من خلال الأقمشة و الألوان، حيث استعملت الألوان الصارخة والأقمشة اللماعة مثل قماش la maille الذي يختلف لونه عند انعكاس الضوء عليه، وكذلك من حيث القصات ذات الخطوط الواضحة الخالية من التفاصيل الكثيرة التي استوحيتها من عشقي للهندسة المعمارية التي تبرز جماليات المرأة دون ابتذال".

تعتبر هذه المجموعة السادسة لدينا الجسر، و الرابعة التي تشارك بها في عروض باريس للأزياء الجاهزة، وهي تعمل بكل تأن وثقة لكي تحقق أمنيتها وطموحها إلى المشاركة في البرنامج الرسمي للعروض الباريسية.

اطلعي على مجموعة دينا الجسر وأخبرينا ما رأيك بها.