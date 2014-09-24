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مهرجان القاهرة السينمائي يهدي نادية لطفي جائزة “نجيب محفوظ”

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مهرجان القاهرة السينمائي يهدي نادية لطفي جائزة “نجيب محفوظ” مهرجان القاهرة السينمائي يهدي نادية لطفي جائزة “نجيب محفوظ”

نادية لطفي

أقيم مساء اليوم “الأربعاء” المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة ال36 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقرر إقامته في الفترة من 9 إلى 18 نوفمبر القادم.
> وقال الناقد الفني سمير فريد رئيس المهرجان في تصريحات على هامش المؤتمر:أن فيلم الافتتاح سيكون ألمانيا بعنوان “القطع”،وهو من إخراج فاتح أكين ويعتبر هذا الفيلم من أكبر الأفلام التي انتجتها السينما الألمانية خلال السنوات الماضية، وتدور قصته حول الحرب العالمية الأولى وسقوط الأمبراطورية العثمانية، وما تبعها من أحداث أثرت في العالم كله،وتم تصويره في عدد كبير من الدول منها تركيا،سوريا،لبنان،كوبا،والولايات المتحدة الأمريكية.
> وأضاف فريد أن المهرجان قام بعمل جائزة جديدة أطلق عليها اسم “جائزة نجيب محفوظ” سيتم من خلالها تكريم 5 من نجوم صناعة السينما في العالم منهم المخرج الألماني فولكر شلندروف،وجاك لانج وزير الثقافة الفرنسي الأسبق لأنه يهتم بالعالم العربي،وأيضا ساهم في صناعة السينما بجانب أنه فتح الباب لعدد من المخرجين المصريين أمثال يوسف شاهين ويسري نصر الله
> لدخول السينما العالمية،والشخصية الثالثة التي سيتم تكريمها هي نور الدين الصايل مؤسس مهرجان مراكش،ومن سيتم تكريم الفنانة الكبيرة نادية لطفي لأنها فنانة موهوبة وتمتاز بأداء مختلف وقوي وكانت تبحث دائما عن التجديد،وأخيرا الفنان الفرنسي طاهر رحيم.
> وأشار سمير فريد إلى أن حفل الأفتتاح الخاص بالمهرجان سيقام في محكى القلعة بحضور ما يقرب من 2000 شخص،بينما سيقام حفل الختام في مسرح الصوت والضوء بحضور 2000 شخص أيضا،وسيتم عرض فيلم الأفتتاح بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم 10 نوفمبر.
> ولفت إلى أن حفل الافتتاج سيكون من إخراج محمد أبو الخير،والختام سيكون من إخراج وليد عوني المخرج بدار الأوبرا.

أش أ
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