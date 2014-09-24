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مقتل طبيب أسنان على يد مجهولين بالبدارى فى أسيوط‎

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مقتل طبيب أسنان على يد مجهولين بالبدارى فى أسيوط‎ مقتل طبيب أسنان على يد مجهولين بالبدارى فى أسيوط‎

سلاح نارى- أرشيفية

لقى طبيب أسنان مصرعه، إثر قيام مجهولين بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية عليه، ولاذوا بالفرار أثناء عودته من مدينة أسيوط عند مدخل مدينة البدارى .

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد وصول بلاغ من الأهالى بمقتل طبيب داخل سيارته بطريق سوهاج أسيوط الشرقى عند مدخل مدينة البدارى.

وبالإنتقال والإسعاف تبين مقتل “إيهاب ك و ” 38سنه طبيب أسنان وهو فى طريق عودته من أسيوط للبدارى تم تحويل الجثة إلى مشرحة مستشفى البدارى المركزى، وأشارت التحريات الأولية أن مجهولين كانوا متربصين له وقاموا بإعتراض طريق الطبيب وأمطروه بوابلا من الأعيرة النارية ولاذوا بالفرار.

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