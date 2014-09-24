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هولاند يؤكد مقتل الرهينة الفرنسي بالجزائر

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هولاند يؤكد مقتل الرهينة الفرنسي بالجزائر هولاند يؤكد مقتل الرهينة الفرنسي بالجزائر

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند- أرشيفية

أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند مقتل الرهينة الفرنسي ايرفيه جوردل الذي تم اختطافه الاحد الماضي بالجزائر.
> وقال اولاند – في كلمة وجهها من نيويورك – ان الرعية الفرنسي قد تم قتله بقسوة وجبن، مؤكدا ان فرنسا ستواصل عمليتها العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
> وشدد على ان هذا الاعتداء سيزيد من إصراره أكثر، مضيفا ان فرنسا ستستمر في محاربة الارهاب في كل مكان.
> و تابع:”ايرفيه جوردل قتل لانه فرنسي و لان بلاده تحارب الارهاب.”
> وكانت جماعة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي قد أعلنت عبر مساء اليوم الأربعاء ذبحها الرهينة الفرنسي الذي كانت قد هددت بقتله في حال استمرت الضربات الجوية الفرنسية ضد داعش في العراق، إلا أن الرئيس اولوند قد أعلن أن بلاده لن ترضخ لاي ابتزاز.

اش أ

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