بالصور.. محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة‎

قاد اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، حملة مكبرة لإزالة التعديات لمجموعة من المبانى السكنية على أراضى الدولة بمنطقة خلف قاعة الجراد ومدينة ناصر بحى جنوب مدينة أسوان، وشارك فى الحملة اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان والمهندس صابر سند رئيس مركز ومدينة أسوان، بجانب قيادات وضباط وأفراد من الأمن العام والمباحث الجنائية، وأيضاً تشكيلات من الأمن المركزى والعاملين بالمحليات مدعمين بمعدات ثقيلة وسيارات نقل كبيرة وفنين.

وأكد محافظ أسوان، أن الحملة بدأت منذ أمس، وستستمر لمدة 3 أيام، وتستهدف الحملة إزالة 300 تعدى كمرحلة أولى من مبانى ومساكن وإشغالات طريق وأكشاك فى كل أحياء المدينة بما يحقق هيبة الدولة وسيادة القانون مشيراً إلي أن الفترة القادمة ستشهد التركيز على تنفيذ هذه الحملات داخل الاسواق والشوارع الرئيسية والمناطق السكنية وبشكل مفاجئ بالتنسيق مع مدير أمن أسوان، وخاصة مع استعدادات المحافظة لاستقبال الموسم السياحى القادم لإعادة الوجه الحضارى والسياحى لكافة مدن المحافظة ومنها مدينة أسوان.

وأضاف مصطفى يسرى، أنه فى نفس الوقت تم إزالة تعديات وإشغالات بمدينتى كوم أمبو وإدفو، وخاصة فى ظل وجود توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بسرعة إزالة هذه الإشغالات و التعديات على أراضى الدولة سواء كانت زراعية أو مبانى بخطة مشتركة مع الأمن والجهات المعنية.

ومن جانبه قال رئيس مركز ومدينة أسوان، إن الوحدة المحلية قامت من جانبها بإصدار مئات من قرارات الإزالة لكل هذه التعديات والإشغالات حيث تم تنفيذ حوالى 300 قرار إزالة بالإضافة إلى الحملة الحالية والتى قامت بإزالة 20 منزل عشوائى مخالف تم بنائهم خلال السنوات ألـ 3 الماضية على مساحة 10 آلاف متر مربع , لافتاً إلى أنه تم تنفيذ 9 أحكام قضائية فى اليوم الأول للحملة لها صلة بالتعديات وتشكل حالات بلطجة وتعدى.