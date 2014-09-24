أخبار عاجلة

خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
اليوم.. بدء محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في ''تراخيص الحديد'' -
تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“فجر ليبيا” : 13 قتيلا و68 جريحا في صفوف قواتنا

Google+ Print
“فجر ليبيا” : 13 قتيلا و68 جريحا في صفوف قواتنا “فجر ليبيا” : 13 قتيلا و68 جريحا في صفوف قواتنا

ليبيا – أرشيفية

قال الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة التابعة لقوات “فجر ليبيا” صبحي جمعة ، إن إحصائية الوفيات والجرحى في صفوف القوة الوطنية المتحركة منذ بدء ما يُعرف بـ”عملية فجر ليبيا” وصلت إلى 13 قتيلاً 68 جريحًا .
> وقال جمعة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ، إن القوة شاركت في معارك بالعاصمة الليبية طرابلس وفي جبهة ورشفانة ، مؤكدا السيطرة على مناطق الحشان والزهراء والسهلة وبوابة الشرطة العسكرية وغوط بوساق وجسر السواني المؤدي لطريق الزهراء.
> وتابع قائلا “تمت السيطرة على عدة محاور رئيسية في ورشفانة من محور ثوار جنزور وثوار طرابلس وثوار غريان وثوار الزاوية مع القوة الوطنية المتحركة”.
> وأضاف أنه تم انتشار حواجز أمنية ونقاط تفتيش وممرات آمنة لخروج العائلات التي ترغب في المغادرة، مؤكدًا أنّ عمليات التمشيط لا تزال جارية وسيتم ملاحقة وضبط المطلوبين .
> وأوضح إنَّ الأوضاع تحت السيطرة بالكامل، كما تم أسر عدد من المسلحين التابعين لجيش القبائل الليبية بالمناطق التي تحت السيطرة، وتم تدمير عدد كبير من الآليات المُدرعات العسكرية التي كانت تقوم بالقصف أثناء هذه العملية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا