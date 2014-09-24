“فجر ليبيا” : 13 قتيلا و68 جريحا في صفوف قواتنا

قال الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة التابعة لقوات “فجر ليبيا” صبحي جمعة ، إن إحصائية الوفيات والجرحى في صفوف القوة الوطنية المتحركة منذ بدء ما يُعرف بـ”عملية فجر ليبيا” وصلت إلى 13 قتيلاً 68 جريحًا .

> وقال جمعة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء ، إن القوة شاركت في معارك بالعاصمة الليبية طرابلس وفي جبهة ورشفانة ، مؤكدا السيطرة على مناطق الحشان والزهراء والسهلة وبوابة الشرطة العسكرية وغوط بوساق وجسر السواني المؤدي لطريق الزهراء.

> وتابع قائلا “تمت السيطرة على عدة محاور رئيسية في ورشفانة من محور ثوار جنزور وثوار طرابلس وثوار غريان وثوار الزاوية مع القوة الوطنية المتحركة”.

> وأضاف أنه تم انتشار حواجز أمنية ونقاط تفتيش وممرات آمنة لخروج العائلات التي ترغب في المغادرة، مؤكدًا أنّ عمليات التمشيط لا تزال جارية وسيتم ملاحقة وضبط المطلوبين .

> وأوضح إنَّ الأوضاع تحت السيطرة بالكامل، كما تم أسر عدد من المسلحين التابعين لجيش القبائل الليبية بالمناطق التي تحت السيطرة، وتم تدمير عدد كبير من الآليات المُدرعات العسكرية التي كانت تقوم بالقصف أثناء هذه العملية.

أ ش أ