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شركات يابانية وروسية تطور حقل نفط فى بحر أوخوتسك الروسى

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شركات يابانية وروسية تطور حقل نفط فى بحر أوخوتسك الروسى شركات يابانية وروسية تطور حقل نفط فى بحر أوخوتسك الروسى

ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الأربعاء، أن شركات روسية ويابانية اتفقت على القيام بأعمال تطوير مشترك لأحد حقول النفط البحرية فى منطقة بحر أوخوستك بالقرب من مدينة ماجادان الروسية.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن شركة "إنبكس" اليابانية للنفط اليوم، إن الاتفاق يمكن أن يساعد فى تنويع مصادر النفط الذى تستورده اليابان.

ويمهد الاتفاق بين "إنبكس" وشركة "روسنفط" الروسية المملوكة للدولة الطريق أمام الشركة اليابانية، للاستحواذ على ثلث أسهم المشروع.

يذكر أن اليابان تعتمد بصورة أساسية على استيراد النفط من الشرق الأوسط.

وستسهم زيادة واردات اليابان من النفط الروسى على تقليل المخاطر المحتملة، فى حالة توقف إمدادات النفط القادمة من الشرق الأوسط، نتيجة الصراعات الإقليمية فى المنطقة، إلى جانب تقليل تكاليف النقل، نظرا لقرب المسافة بين اليابان وروسيا.

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