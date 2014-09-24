إيما واتسون تتعرض للتهديد بنشر صورها العارية

رغم أنّ النجمة العالمية Emma Watson لم تكن على لائحة النجمات اللواتي تم نشر صورهنّ عاريات، إلا أنّ خطابها الأخير في الأمم المتحدة، الذي دافعت خلاله عن المرأة، إستفزّ قرصان الصور العارية لنجمات هوليوود، فهدّد بنشر صورها وهي عارية.

وقد أعلن أحد مستخدمي موقع " 4Chan"، الشهير بتسريب صور نجمات هوليوود عاريات، عن نيته بالإنتقام من خطاب Watson الذي طالبت فيه بالمسواة بين الرجل والمرأة، معتبراً أنّها "قدّمت خطاباً غبيّاً عن المرأة في الأمم المتحدة، والآن حان وقت تسريب صورها العارية عبر الإنترنت".

ولم تمرّ ساعات قليلة على التهديد حتى انتشر موقعاً جديداً يحمل عنوان "Emmayouarenext.com" أو "إيما أنت التالية"، يُظهر عدّاً تنازلياً لموعد طرح صور النجمة العارية، بالإضافة إلى شعار موقع "4Chan "، لكن حتى الآن لا يوجد أي دليل فعلي على وجود صور عارية لـ Watson.

وكانت Watson قد ألقت كلمة ضمن حملتها "HeForShe" في الأمم المتحدة، قالت فيها: "حتى أنّ الرجال هم ضحايا لعدم المساواة، فنحن قلّما نتحدث عن الرجال الذين يعانون من تقييدهم بالصورة النمطية عنهم".

وأضافت سفيرة النوايا الحسنة : "أنا مقتنعة بأنهم مسجونين في إطار نظرة المجتمع النمطية عنهم، وعندما يتم تحريرهم، سيتغير وضع المرأة كنتيجة طبيعية".

وختمت Emma Watson كلمتها بالقول: "لو أنّ الرجال ليسوا مضطرين لأن يكونوا عدوانيين ليصبحوا مقبولين اجتماعياً، فإنّ النساء سيصبحن غير مضطرات لأن يكنّ خاضعات، ولو أنّ الرجال ليسوا مضطرين أن يكونوا مسيطرين، ستصبح النساء غير مضطرات أن يكنّ تحت السيطرة".