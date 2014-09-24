ما قصّة جيني إسبر في "علاقات خاصّة" ؟

وقّعت الفنّانة السّوريّة جيني إسبر عقد مشاركتها رسميّاً في أولى أعمالها للموسم الدرامي القادم، وهو المسلسل العربي المشترك "علاقات خاصة".

وتلعب إسبر في العمل دور نجمة مشهورة، يقع مدير أعمالها في حبّها، ويبدأ هنا الخط الدرامي في حياتها.

"علاقات خاصّة" عمل اجتماعي رومانسي، كتبت نصّه الكاتبة السّورية نور شيشكلي والكاتب مؤيد النابلسي، فيما تتولّى إخراجه رشا شربتجي.

ويضم العمل ببطولته نخبة من نجوم الدراما السورية والعربية في مقدمتهم من سوريا باسم ياخور، ديمة قندلفت، منى واصف، جيني اسبر، عبد الهادي الصباغ، كارمن لبس، فادي ابراهيم، أحمد زاهر.