شكري يلتقي في نيويورك مع المفوض السامي لحقوق الإنسان

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء في نيويورك علي هامش أعمال الدورة العادية ٦٩ لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع الأمير رعد بن زيد بن حسين المفوض الأعلى لحقوق الإنسان.

> واستهل وزير الخارجية اللقاء بتهنئة المفوض الأعلى على منصبه الذي يتولاه لأول مرة شخص عربي مسلم، مؤكداً تطلع مصر للتعاون معه والعمل علي تطوير منظومة حقوق الإنسان في العالم مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية ومراعاة الخصوصية الثقافية للشعوب العربية والإسلامية والإفريقية.

> وذكر السفير الدكتور بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير أشار إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون الفني وبناء القدرات مع مفوضية حقوق الإنسان، بهدف زيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان علي المستوي الوطني.

> أ ش أ