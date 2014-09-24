السجن 26 عاماً لقتلة ملكة جمال فنزويلا

حكمت السلطات الفنزويلية على ثلاثة رجال أدينوا بقتل ملكة جمال فنزويلا السابقة Monica Spear وزوجها Thomas Berry مطلع هذا العام، بالسجن بين 24 و26 عاماً على الأقل.

وفي هذا السياق أوضح مكتب المدعي العام في بيان رسمي أنّ الرجال الثلاثة اعترفوا بتورّطهم في جريمة القتل. وتمّ الحكم على Jean Carlos Colina، البالغ من العمر 19 عاماً، بالسجن 26 عاماً؛ فيما حكم على Jose Ferreira Herrera، الذي يبلغ من العمر 18 عاماً، و Nelfrend Jimenez Alvarez، البالغ من العمر 21 عاما، بالسجن 24 عاماً. وإضافة الى هؤلاء، يخضع أربعة رجال آخرين وامرأة ومراهقان للمحاكمة في القضية ذاتها.

وكانت Monica Spear وزوجها Thomas Berry ، قد قتلا إثر تعرّضهما لهجوم عقب تعطل سيارتهما على طريق سريع في وسط فنزويلا في كانون الثاني.

يذكر أنّ ملكة جمال فنزويلا لعام 2004 كانت تعيش في الولايات المتحدة، وكانت تمضي العطلة فقط في فنزويلا أثناء وقوع الحادثة التي نجت منها ابنتها Maya Berry Spear، ذات الأعوام الخمسة، رغم إصابتها بطلق ناري في ساقها.