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سيمون:بعد أن أحرقت نفسي قالت لي فاتن حمامة "أنت مجنونة"

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سيمون:بعد أن أحرقت نفسي قالت لي فاتن حمامة "أنت مجنونة" سيمون:بعد أن أحرقت نفسي قالت لي فاتن حمامة "أنت مجنونة"

الأربعاء 24-09-2014 16:07

القاهرة_مروة عبد الفضيل

بعد فترة غياب امتدت لسنوات طويلة أطلّت المطربة والممثلة المصرية سيمون على جمهورها من خلال برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتحدثت عن بدايتها موضحة أنها بدأت الغناء بالصدفة في الجامعة من خلال أسرة الصداقة التي تقوم بأنشطة خدمية بعد اعتذار أحد المطربين عن الحضور، ثم اكتشفها المخرج طارق الكاشف وكان أول ألبوماتها بستايل غربي شبيه بستايل الفنانة داليدا، وقالت سيمون إن أغنية "تاكسي" التي وضعت برومو لبرنامج "تاكسي السهرة" الذي كان يذاع على التلفزيون المصري هي السبب في شهرتها وكذلك أغنية "بتكلم جد" مع الفنان حميد الشاعري.
وأضافت أن فيلم "يوم حلو يوم مر" أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة كان نقلة في حياتها الفنية وتجربة رائعة علمتها أن السينما ليست حواراً فقط، خاصة مشهد الختام وهو المشهد الذي تحرق فيه نفسها وكانت السيدة فاتن حمامة ترفض أن تؤدي هي هذا المشهد بنفسها، وقالت لها "إنتي ازاي تعملي في نفسك كده انتي مجنونة " رغم أن ما سكب عليها كان ماءً وليس بنزين، وقالت إن الفيلم برغم مرارته يمثل قدرا ضئيلا من الواقع.
وعن فيلم "آيس كريم في جليم" مع الفنان قالت إنه حالة و شكل جديد مختلف عن ما كان يقدم في هذه الفترة، وكان بداية السينما الشبابية ببطولة شبابية آنذاك لجيهان فاضل وأشرف عبد الباقي وعمرو دياب وأضافت أنها تهتم بالصورة في أغنياتها.

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سيدتي

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